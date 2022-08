Inmobiliaria Manquehue S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Inmobiliaria Manquehue S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 20 118,73 millions CLP, contre 6 979,66 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 2 758,84 millions de CLP, contre une perte nette de 807,84 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 4,66 CLP, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 1,37 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 4,66 CLP, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 1,37 CLP l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 33 089,22 millions CLP, contre 13 850,45 millions CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 5 398,13 millions de CLP, contre une perte nette de 1 075,89 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 9,13 CLP, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 1,82 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 9,13 CLP, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 1,82 CLP l'année précédente.