InMode Ltd. : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation

Cours d'entrée : 93.83$ | Objectif : 110$ | Stop : 81$ | Potentiel : 17.23% InMode Ltd. s'attaque à une zone de résistance majeure dont la rupture pourra être considérée comme un signal d'achat, ce que nous anticipons compte tenu de la configuration du titre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 110 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 87% à l'horizon 2023.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Avec un PER attendu à 36.7 et 33.55 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois. Sous-secteur Equipement et technologie médicale de pointe - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INMODE LTD. 95.79% 3 692 THERMO FISHER SCIENTIFIC 12.22% 193 712 DANAHER CORPORATION 24.69% 190 132 INTUITIVE SURGICAL, INC. 16.35% 107 560 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICA.. 4.99% 88 257 SIEMENS HEALTHINEERS AG 27.39% 70 047 ILLUMINA, INC. 27.96% 69 300 EDWARDS LIFESCIENCES CORPOR.. 18.59% 64 383 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATI.. 20.56% 62 662 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. -10.93% 46 451 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 25.61% 44 691

Données financières USD EUR CA 2021 279 M - 235 M Résultat net 2021 102 M - 86,3 M Tréso. nette 2021 385 M - 325 M PER 2021 37,4x Rendement 2021 - Capitalisation 3 550 M 3 550 M 2 993 M VE / CA 2021 11,3x VE / CA 2022 8,89x Nbr Employés 311 Flottant 63,8% Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 92,96 $ Objectif de cours Moyen 97,00 $ Ecart / Objectif Moyen 4,35% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Moshe Mizrahy Chairman & Chief Executive Officer Yair Malca Chief Financial Officer Michael Kreindel Chief Technology Officer & Director Spero Theodorou Chief Medical Officer Hadar Ron Independent Director