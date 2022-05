InMode Ltd. : Needham & Co. optimiste sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 421 M - 401 M Résultat net 2022 168 M - 160 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 13,3x Rendement 2022 - Capitalisation 2 128 M 2 128 M 2 025 M Capi. / CA 2022 5,05x Capi. / CA 2023 4,35x Nbr Employés 362 Flottant 82,5% Graphique INMODE LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INMODE LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 25,61 $ Objectif de cours Moyen 70,67 $ Ecart / Objectif Moyen 176% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Moshe Mizrahy Chairman & Chief Executive Officer Yair Malca Chief Financial Officer Michael Kreindel Chief Technology Officer & Director Spero Theodorou Chief Medical Officer Hadar Resnekov-Ron Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) INMODE LTD. -63.71% 2 128 THERMO FISHER SCIENTIFIC -17.13% 213 538 DANAHER CORPORATION -23.86% 179 346 INTUITIVE SURGICAL, INC. -33.02% 86 386 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION -19.08% 65 178 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION -2.00% 59 508