INmune Bio, Inc. est une société pharmaceutique biotechnologique en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de ses produits candidats pour traiter les maladies où le système immunitaire inné ne fonctionne pas normalement et contribue à la maladie du patient. Ses médicaments candidats comprennent INKmune, INB03 et XPro1595 (XPro). Elle dispose de deux plateformes de produits. La plateforme de produits DN-TNF utilise une technologie dominante-négative pour neutraliser sélectivement le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF) soluble, moteur du dysfonctionnement immunitaire inné et cible mécaniste de nombreuses maladies. Le DN-TNF est développé pour la maladie d'Alzheimer, la dépression résistante aux traitements (XPro) et le cancer (INB03). La plateforme d'amorçage des cellules tueuses naturelles (NK) comprend INKmune pour l'amorçage des cellules NK du patient afin d'éliminer la maladie résiduelle minimale chez les patients atteints de cancer. Ses plateformes de produits utilisent une approche de médecine de précision pour le traitement des hémopathies malignes, des tumeurs solides et des inflammations chroniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale