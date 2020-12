INNATE PHARMA : chute après le renvoi du Lumoxiti

Innate Pharma chute de 18% à 3,56 euros, les investisseurs sanctionnent une décision qui jette un trouble sur la stratégie de la biotech. Un peu plus de deux ans après avoir acquis les droits commerciaux du traitement contre la leucémie Lumoxiti aux Etats-Unis et en Europe auprès d'AstraZeneca, elle les rend au laboratoire britannique. Innate Pharma n'a dévoilé l'impact négatif de cette abandon sur ses comptes, donnant rendez-vous aux investisseurs l'année prochaine lors de la publication de ses résultats annuels.



Elle révèle cependant que la la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles pour Lumoxiti s'élevait à 45,2 millions d'euros au 30 juin 2020.



Lumoxiti est un médicament approuvé par la FDA aux Etats-Unis pour le traitement de certains patients atteints de leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire.



Dans son communiqué, le groupe marseillais assure que les deux sociétés vont développer un plan de transition, incluant un accord sur les coûts et les délais du transfert des droits de commercialisation et de la distribution de Lumoxiti aux Etats-Unis à AstraZeneca en 2021. AstraZeneca restera titulaire de la demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe.



" Depuis l'acquisition de Lumoxiti auprès d'AstraZeneca, nous nous sommes engagés à procurer ce traitement aux patients et aux professionnels de santé aux Etats-Unis, et à avancer vers le stade de commercialisation en Europe. Cependant, nous avons déterminé que garder Lumoxiti dans notre portefeuille avait une faible valeur stratégique pour nous en raison de ventes plus faibles qu'anticipées, aggravées par la pandémie de Covid-19. Ceci nous a amené à prendre la décion de re-prioritiser nos investissements vers notre portefeuille de R&D, " a expliqué Mondher Mahjoubi, président du directoire d'Innate Pharma.



" Nous continuerons de nourrir nos programmes de R&D d'une démarche commerciale, qui sera déterminante pour le développement et la future commercialisation des actifs de notre portefeuille. "





LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.