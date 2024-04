internationale sur les lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma - ICML) (juin 2023). Les données intermédiaires confirmaient l'activité clinique et le profil de tolérance favorable de lacutamab conformément aux données de Phase 1. Les résultats dans le mycosis fongoïde sont en cours d'analyse et Innate prévoit de présenter les données à un prochain congrès médical en 2024.

En janvier 2024, Innate a annoncé que l'agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA), a levé la suspension partielle du programme clinique concernant lacutamab placée en octobre 2023 à la suite du décès d'un patient survenu dans l'étude TELLOMAK. Le décès du patient, atteint d'un syndrome de Sézary, avait dans un premier temps été attribué à une lymphohistiocytose hémophagocytaire, une maladie hématologique rare. La décision de la FDA de lever la suspension clinique partielle se base sur la revue du cas mortel pour lequel Innate, en collaboration avec un comité de pilotage composé d'experts indépendants, a conclu à la progression d'une forme agressive de la maladie et à l'absence de lien avec lacutamab.

Lymphomes T périphériques

Dans l'essai de Phase 1b sponsorisé par la Société évaluant lacutamab en monothérapie chez les patients présentant un lymphome T périphérique en rechute ou réfractaire, bien que des réponses objectives aient été observées, le seuil pré-spécifié d'activité clinique significative n'a pas été atteint et l'essai ne sera pas rouvert au recrutement.

Au congrès annuel de l'ASH 2023, Innate a présenté un poster exposant des données précliniques démontrant l'effet synergique entre lacutamab et la chimiothérapie dans des modèles précliniques de lymphomes T périphérique, soutenant le rationnel de stratégie de combinaison dans cette indication.

L'essai de Phase 2 KILT randomisé, mené par The Lymphoma Study Association (LYSA) afin d'évaluer lacutamab en combinaison avec le régime de chimiothérapie GEMOX (gemcitabine en combinaison avec oxaliplatin) contre GEMOX seul chez les patients en rechute ou réfractaires et exprimant KIR3DL2 est en cours.

Monalizumab (anticorps anti-NKG2A), sous accord de co-développement et de commercialisation avec AstraZeneca

Monalizumab est un anticorps monoclonal bloquant NKG2A, un récepteur inhibiteur exprimé sur une sous- population de lymphocytes NK et des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques infiltrant les tumeurs.

Phase 3 PACIFIC-9

Le développement de monalizumab continue de progresser dans le cancer du poumon non à petites cellules, avec l'étude de Phase 3 PACIFIC-9 en cours mené par AstraZeneca. L'essai évalue durvalumab (PD-L1) en combinaison avec monalizumab (NKG2A) ou oleclumab (l'anti-CD73 d'AstraZeneca) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progressé après une chimio-radiothérapie simultanée à base de sels de platine.

En juin 2023, AstraZeneca a présenté à la conférence de l'ASCO un poster sur l'étude PACIFIC-9 : "Phase 3 study

of durvalumab combined with oleclumab or monalizumab in patients with unresectable stage III NSCLC (PACIFIC-9)".

Phase 2 NeoCOAST-2

En juin 2023, AstraZeneca a présenté à la conférence de l'ASCO un poster sur l'essai en cours NeoCOAST-2 : "

NeoCOAST-2 : A phase 2 study of neoadjuvant durvalumab plus novel immunotherapies (IO) and chemotherapy (CT) or MEDI5752 (volrustomig) plus CT, followed by surgery and adjuvant durvalumab plus novel IO or volrustomig alone in patients with resectable non-small-cell lung cancer (NSCLC)".