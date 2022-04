Innate Pharma : BALO Avis de Réunion 2022

INNATE PHARMA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 3 987 137,60 € euros

Siège social : 117, avenue de Luminy, 13009 Marseille 424 365 336 R.C.S. Marseille

(la « Société »)

AVIS DE REUNION

Mesdames et Messieurs les actionnaires d'INNATE PHARMA sont informés que l'Assemblée Générale Mixte doit être réunie le 20 mai 2022 à 10 heures 30, au siège de la Société.

L'Assemblée Générale Mixte aura pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

I. Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :

Résolution n° 1 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021

Résolution n° 2 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021

Résolution n° 3 - Affectation du résultat de l'exercice

Résolution n° 4 - Approbation du rapport sur les conventions réglementées

Résolution n° 5 - Renouvellement de Pascale Boissel en qualité de membre du Conseil de surveillance

Résolution n° 6 - Nomination de Sally Bennett en qualité de membre du Conseil de surveillance

Résolution n° 7 - Détermination de la rémunération de l'article L.225-83 du Code de commerce à allouer aux membres du Conseil de surveillance pour l'exercice 2022

Résolution n°8 - Approbation des principes généraux de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2022

Résolution n°9 - Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire pour l'exercice 2022

Résolution n°10 - Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire (à l'exception du Président du Directoire) pour l'exercice 2022

Résolution n°11 - Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance pour l'exercice 2022

Résolution n°12 - Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (à l'exception du Président du Conseil de surveillance) pour l'exercice 2022

Résolution n°13 - Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux mandataires sociaux

Résolution n°14 - Approbation des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Président du Directoire

Résolution n°15 - Approbation des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux membres du Directoire (à l'exception du Président du Directoire)

Résolution n°16 - Approbation des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Président du Conseil de surveillance

Résolution n° 17 - Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

II. Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire :

Résolution n° 18 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Résolution n° 19 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre au public

Résolution n° 20 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

Résolution n° 21 - Détermination du prix d'émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10 % du capital

Résolution n° 22 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et au profit de catégories de personnes

Résolution n° 23 - Autorisation donnée au Directoire en cas d'augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter de 15 % le nombre de titres à émettre

Résolution n° 24 - Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

Résolution n° 25 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société

Résolution n° 26 - Limitation globale des autorisations prévues par les résolutions n° 18 à 20 et 22 à 25 ci-dessus

Résolution n°27- Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit de nouveaux cadres (salariés et/ou mandataires sociaux) de la Société ou de ses filiales

Résolution n° 28 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit de membres du Comité exécutif salariés, de cadres supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales au titre de leur rémunération variable annuelle

Résolution n° 29 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d'actions gratuites existantes ou à émettre sur la base de l'atteinte de critères de performance au profit de dirigeants salariés, de membres du Comité exécutif salariés, de cadres supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales

Résolution n° 30 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d'actions gratuites existantes ou à émettre sur la base de l'atteinte de critères de performance au profit de membres du personnel de la Société ou de ses filiales

Résolution n° 31 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise

Résolution n° 32 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout membre du Conseil de surveillance

Résolution n° 33 - Délégation de pouvoir consentie au Directoire en vue d'annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l'autorisation de rachat d'actions

Résolution n° 34 - Ratification des statuts de la Société modifiés par le Conseil de Surveillance du 26 janvier 2022

Résolution n° 35 - Modification de l'article 15 des statuts de la Société afin de modifier la limite d'âge des membres du Directoire

Résolution n° 36 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

I. Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire : Résolution n° 1 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, des observations du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée générale constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font état de dépenses visées à l'article 39, 4° du Code général des impôts engagées par la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se composant de 235 702 euros de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de 5 127 euros d'amortissements excédentaires sur les véhicules de tourisme.

L'Assemblée générale constate de même que lesdits comptes ne font pas état de frais généraux visés par l'article 39, 5° du Code général des impôts.

Résolution n° 2 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, des observations du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés annuels arrêtés le 23 mars 2022, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Résolution n° 3 - Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, décide d'affecter au compte « Report à Nouveau» la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 42 294 845 euros. Après affectation de ce résultat, le compte « Report à Nouveau » représentera une perte de 263 650 300 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Résolution n° 4 - Conventions et engagements réglementés

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées conformément à l'article L. 225-88 du Code de commerce.

Résolution n° 5 - Renouvellement de Pascale Boissel en qualité de membre du Conseil de surveillance

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de Pascale Boissel vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée et après en avoir délibéré, décide de renouveler aux fonctions de membre du Conseil de surveillance pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de :

Madame Pascale Boissel

Demeurant :

31 avenue des Cottages

69300 Caluire et Cuire

Madame Pascale Boissel a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien ne s'y oppose.

Résolution n° 6 - Nomination de Sally Bennett en qualité de membre du Conseil de surveillance

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de :

Madame Sally Bennett

Demeurant :

136 Stapleton Hall Road

Stroud Green

N4 4QB England (United Kingdom)

Madame Sally Bennett a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien ne s'y oppose.

Résolution n° 7 - Détermination de la rémunération de l'article L.225-83 du Code de commerce à allouer aux membres du Conseil de surveillance pour l'exercice 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire, décide d'allouer, à titre de rémunération de l'articleL.225-83 du Code de commerce, aux membres du Conseil de surveillance, un montant global maximal pour l'exercice 2022 de 300 000 euros.

L'Assemblée générale donne pouvoir au Conseil de surveillance de répartir tout ou partie de cette somme entre ses membres selon les modalités qu'il fixera.

Résolution n° 8 - Approbation des principes généraux de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 du Code de commerce, approuve les principes généraux de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2022, tels que détaillés dans la section 2.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce.

Résolution n° 9 - Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire pour l'exercice 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Président du Directoire pour l'exercice 2022, telle que détaillée au paragraphe 2.1.2.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce.

Résolution n° 10 - Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire (à l'exception du Président du Directoire) pour l'exercice 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Directoire (à l'exception du Président du Directoire) pour l'exercice 2022, telle que détaillée au paragraphe 2.1.2.2 du rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce.

Résolution n° 11 - Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance pour l'exercice 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance pour l'exercice 2022, telle que détaillée au paragraphe 2.1.3.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce.

Résolution n° 12 - Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (à l'exception du Président du Conseil de surveillance) pour l'exercice 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (à l'exception du Président du Conseil de surveillance) pour l'exercice 2022, telle que détaillée aux paragraphes 2.1.3.2 et 2.1.3.3 du rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce.

Résolution n° 13 - Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux mandataires sociaux

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de