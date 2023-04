Innate Pharma : BALO Avis de Réunion 2023

Résolution n° 37 - Délégation de pouvoir consentie au Directoire en vue d'annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l'autorisation de rachat d'actions

Résolution n° 38 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

I. Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

Résolution n° 1 (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, des observations du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes annuels tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée générale constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font état de dépenses visées à l'article 39, 4° du Code général des impôts engagées par la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se composant de 244.179,00 euros de rémunération des administrateurs et de 6.639,00 euros d'amortissements excédentaires sur les véhicules de tourisme.

L'Assemblée générale constate de même que lesdits comptes ne font pas état de frais généraux visés par l'article 39, 5° du Code général des impôts.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée générale donne aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Résolution n° 2 (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, des observations du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes consolidés annuels de l'e xercice clos le 31 décembre 2022 (arrêtés le 22 mars 2023), tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Résolution n° 3 (Affectation du résultat de l'exercice 2022). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, décide d'affecter au compte « Report à Nouveau » la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 63.304.819,58 euros. Après affectation de ce résultat, le compte « Report à Nouveau » représentera une perte de 326.955.120,05 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte qu'aucun div idende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Résolution n° 4 (Approbation des conventions réglementées). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après en avoir délib éré, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées conformément à l'article L. 225-88du Code de commerce.