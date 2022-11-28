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    IPH   FR0010331421

INNATE PHARMA

(IPH)
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Innate Pharma : Document AMF CP. 2022DD873553

28/11/2022 | 18:29
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2022DD873553

25 novembre 2022

FR0010331421 - DD154307

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Odile LAURENT, Membre du comite exceutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : INNATE PHARMA

LEI : 9695002Y8420ZB8HJE29

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 04 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : acquisition definitive d'actions gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : actions gratuites

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : 9695002Y8420ZB8HJE29

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 0.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 0.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 novembre 2022

COMMENTAIRES :

S'agissant de l'acquisition définitive d'actions gratuites de performance, le délai de 3 jours ouvrés n'a pu être respecté en raison du

délai nécessaire au calcul de l'atteinte de la performance

acquisition définitive de 3250 actions gratuites de performance d'une valeur sous jacente de 15 953 €

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Innate Pharma SA published this content on 28 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 November 2022 17:27:11 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 42,2 M 43,9 M -
Résultat net 2022 -37,8 M -39,3 M -
Tréso. nette 2022 53,9 M 56,1 M -
PER 2022 -3,98x
Rendement 2022 -
Capitalisation 171 M 177 M -
VE / CA 2022 2,77x
VE / CA 2023 2,13x
Nbr Employés 213
Flottant 77,9%
Graphique INNATE PHARMA
Durée : Période :
Innate Pharma : Graphique analyse technique Innate Pharma | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique INNATE PHARMA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 2,14 €
Objectif de cours Moyen 6,18 €
Ecart / Objectif Moyen 189%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Mondher Mahjoubi Chairman-Executive Board & Chief Executive Officer
Frederic Lombard Chief Financial Officer
Hervé Eloi Dominique Brailly Chairman-Supervisory Board
Eric Vivier Chief Scientific Officer & Senior Vice President
Odile Belzunce Senior VP-Compliance, IT & Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
INNATE PHARMA-51.98%177
MODERNA, INC.-30.55%67 769
IQVIA HOLDINGS INC.-22.03%40 859
LONZA GROUP AG-33.93%39 445
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.25.44%26 171
SEAGEN INC.-20.16%22 918