Tableau de financement - Extrait MC 3710 Tableau de financement partie 1 Emplois (en k€) 2023 2022 Ressources (en k€) 2023 2022 Insuffisance d'autofinancement de l'exercice……………… 5 177 17 346 Capacité d'autofinancement de l'exercice………………. Distributions mises en paiement au cours de l'exercice 0 0 Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : Cessions d'immobilisations : Immobilisations incorporelles……………………….. 2 000 587 - Incorporelles……………………………………… 0 Immobilisations corporelles…………………………. 240 535 - Corporelles……………………………………….. 150 7 Immobilisations financières………………………….. 1 124 1 703 Virement interne Immos en cours et Avance et acomptes Cessions ou réductions d'immobilisations financières… 22 874 4 473 Augmentation des capitaux propres : Réduction des capitaux propres Augmentation de capital ou apports………………… 395 200 (réduction de capital, retraits)………………………….. 0 0 Remboursement de dettes financières (b)………………. 1 178 1 226 Augmentation des dettes financières (b) (c)…………….. 0 Autres……………………………………………………… 1 988 Autres……………………………………………………… Total des emplois………………… 9 719 23 385 Total des ressources…………….. 23 419 4 680 Variation du fonds de roulement net global Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)……………………………………….. 13 727 emploi net)…………………………………………….. 18 705 Montant brut transféré au cours de l'exercice. Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques. Hors primes de remboursement des obligations. Tableau de financement partie 2 Exercice N Exercice N-1 Variation du fonds de roulement net global Besoins Dégagements Solde Solde 1 2 2 - 1 Variations "Exploitation" Variations des actifs d'exploitation : Charges constatées d'avance ……………………………………………………… 728 -728 -3 326 Autres créances ……………… 781 -781 1 155 Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a) … 12 568 -12 568 -1 738 Variations des dettes d'exploitation : Dettes financières part court terme ……………………. 0 0 0 Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b) … 13 587 -13 587 4 468 Totaux ……………………………………………….. 27 664 0 A. Variation nette "Exploitation" (c) ………………………………… -27 663 559 Variations "Hors exploitation" Variations des autres débiteurs (a) (d) ……………………………………… 0 0 0 Variations des autres créditeurs (b) …………………………………………. 0 0 0 Totaux ……………………………………………….. 0 0 B. Variation nette "Hors exploitation" (c) …………………………… 0 Total A + B 27 664 0 Besoins de l'exercice en fonds de roulement …………………………….. -27 663 0 ou Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice ………………….. 0 560 Variations "Trésorerie" : Variations des disponibilités ………………………………………………… 13 936 13 936 18 151 Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques … 0 0 0 0 Totaux ……………………………………………….. 0 13 936 C. Variation nette "Trésorerie" (c) ………………………………….. 13 936 18 151 Variation du fonds de roulement net global (Total A + B + C) Emploi net ……………………………………………………………………………… -13 727 0 ou Ressource nette ……………………………………………………………………….. 0 18 711 Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non. Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non. Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins, et du signe (-) dans le cas contraire. Y compris valeurs mobilières de placement.

Rapport joint au tableau de financement : Il complète et commente l'information donnée (C. com. art. R 232-4). Pour ce faire, il décrit les conventions comptables et les méthodes utilisées (C. com. art. R 232-4). A notre avis, il indique : la référence au modèle employé ;

les options retenues ;

les variations significatives de la période, avec des commentaires ;

les justifications et incidences concernant les changements de méthodes et de présentation ;

éventuellement les écarts importants par rapport au plan de financement prévisionnel établi l'exercice précédent, avec des commentaires ;

des compléments d'information (notamment contrats de crédit-bail, détermination de la capacité d'autofinancement), mais en général ces compléments pourront être limités car ces informations se trouvent normalement dans l'annexe des comptes annuels établie à la même époque. Rapport relatif au tableau de financement 1. Règles et méthodes comptables Les conventions comptables et les méthodes utilisées sont identiques à celles retenues pour la préparation des comptes annuels telles que décrites dans le document d'enregistrement universel. 2. Variations significatives Les acquisitions d'immobilisations incorporelles s'élèvent à 2 000 milliers d'euros au 31 décembre 2023 à comparer à 587 milliers d'euros au 31 décembre 2022. Au 31 décembre

2023, ce montant correspond à la facturation complémentaire d'Orega Biotech pour les droits relatifs à IPH5201 à la suite du traitement du premier patient dans l'essai clinique de Phase 2 MATISSE intervenu en juin 2023 et conformément au protocole d'accord signé en 2019. Ce complément de facturation a été immédiatement amorti dans son intégralité depuis le 30 juin 2023. Le décaissement de cette somme est intervenu en juillet 2023.

2023, ce montant correspond à la facturation complémentaire d'Orega Biotech pour les droits relatifs à IPH5201 à la suite du traitement du premier patient dans l'essai clinique de Phase 2 MATISSE intervenu en juin 2023 et conformément au protocole d'accord signé en 2019. Ce complément de facturation a été immédiatement amorti dans son intégralité depuis le 30 juin 2023. Le décaissement de cette somme est intervenu en juillet 2023. Les acquisitions d'immobilisations financières s'élèvent à 1 124 milliers d'euros au 31 décembre 2023 à comparer à 1 703 milliers d'euros au 31 décembre 2022. Ces acquisitions correspondent principalement aux avances de trésorerie consentie à la filiale Innate Inc.

Amélioration de la capacité d'autofinancement (CAF) : Pour l'exercice 2023, la CAF, bien que négative (Insuffisance de 5 177 milliers d'euros) s'améliore par rapport à la situation en 2022 (Insuffisance de 17 346 milliers d'euros). Cette amélioration s'explique essentiellement par une amélioration du chiffre d'affaires ainsi qu'une diminution des charges d'exploitation. En effet, la Société a comptabilisé en 2023 des revenus liés à l'accord de licence et de collaboration signé avec Sanofi en 2022 s'élevant à 18 873 milliers d'euros et 15 800 milliers d'euros au 31 décembre 2023 au titre de la reconnaissance de la levée d'option et du revenu relatif à l'avancement du programme de recherche conjoint concernant le programme ANKET IPH62 et de la reconnaissance d'un revenu lié à la levée d'option concernant le programme ANKET IPH67, respectivement. La Société considère que les licences octroyées constituent un droit d'utilisation de la propriété intellectuelle octroyé de manière exclusive à Sanofi à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat et de la levée d'option. A ce titre, l'intégralité des paiements initiaux relatifs aux licences octroyées ont été reconnus en résultat soit un montant

de 31 800 milliers d'euros dont 18 500 milliers d'euros relatifs au programme IPH62 et 13 300 milliers d'euros relatifs à l'option levée relatifs au programme IPH67. Par ailleurs, cette levée d'option a entrainé la reconnaissance au 31 décembre 2023 d'un revenu de 2 500 milliers d'euros précédemment comptabilisés en produits constaté d'avance lors de l'entrée en vigueur de la collaboration. Par ailleurs, la Société a également comptabilisé des revenus liés à l'accord de licence signé avec Takeda en 2023 s'élevant à 4 553 milliers d'euros au 31 décembre 2023. Le 3 avril 2023, la Société a annoncé la conclusion d'un accord de licence exclusif selon lequel Innate accorde à Takeda les droits exclusifs mondiaux pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués (Antibody Drug Conjugates - ADC), générés à partir d'un panel d'anticorps contre une cible non divulguée développés par Innate, principalement dans la maladie cœliaque. Le paiement initial de 4 553 milliers d'euros (5 000 milliers de dollars) intégralement reconnu en résultat depuis le 30 juin 2023. Ce montant a été encaissé par la Société en mai 2023. La diminution des charges d'exploitation résulte des efforts d'efficience appliquées par la Société au cours de la période.

Pour rappel, au 31 décembre 2022, les autres emplois s'élevaient à 1 988 milliers d'euros. Le 11 août 2020, la Société avait signé un contrat de financement auprès de Bpifrance Financement dans le cadre du programme mis en place par le gouvernement Français pour aider au développement de solution thérapeutique avec une visée préventive ou curative contre la COVID-19. Ce financement, d'un montant maximum de 6,8m€, consistait en (i) une avance remboursable uniquement en cas de succès technique et commercial et (ii) d'une subvention non remboursable. Ce financement était destiné à être en quatre tranches successives. La première tranche de 1,7 millions d'euros a été versée à la signature, et les trois autres tranches devaient être reçues après réussite de certains points d'étapes cliniques, notamment autour de la Phase 2 de l'essai FORCE. Le 6 juillet 2021, la Société a annoncé que l'essai clinique indépendant de Phase 2 nommé FORCE (FOR COVID - 19 Elimination), évaluant la tolérance et l'efficacité d'avdoralimab chez les patients atteints d'une pneumonie sévère due au COVID-19, n'avait atteint ses objectifs principaux dans aucune des trois cohortes de l'étude. Ces résultats traduisaient l'échec technico-commercial du projet. L'ensemble des tranches d'avance remboursable perçues et restant à percevoir au 31 décembre 2021 d'un montant de 1 988 milliers d'euros ont été maintenues en dette court-terme dans l'attente du constat par Bpifrance Financement du constat d'échec technico-commercial du projet, tel que précisé au contrat inital (i.e constat de l'abandon de créance lié). Le 11 mai 2022, la Société a reçu de la part de BPI le constat d'échec lié. Ainsi, au 31 décembre 2022, la Société n'est plus relevable d'aucune dette financière en lien avec ce contrat et a exprimé en produit de subvention l'ensemble des paiements effectués par BPI au titre du contrat de financement, soit 1 988 milliers d'euros.

COVID-19. Ce financement, d'un montant maximum de 6,8m€, consistait en (i) une avance remboursable uniquement en cas de succès technique et commercial et (ii) d'une subvention non remboursable. Ce financement était destiné à être en quatre tranches successives. La première tranche de 1,7 millions d'euros a été versée à la signature, et les trois autres tranches devaient être reçues après réussite de certains points d'étapes cliniques, notamment autour de la Phase 2 de l'essai FORCE. Le 6 juillet 2021, la Société a annoncé que l'essai clinique indépendant de Phase 2 nommé FORCE (FOR COVID 19 Elimination), évaluant la tolérance et l'efficacité d'avdoralimab chez les patients atteints d'une pneumonie sévère due au COVID-19, n'avait atteint ses objectifs principaux dans aucune des trois cohortes de l'étude. Ces résultats traduisaient l'échec technico-commercial du projet. L'ensemble des tranches d'avance remboursable perçues et restant à percevoir au 31 décembre 2021 d'un montant de 1 988 milliers d'euros ont été maintenues en dette court-terme dans l'attente du constat par Bpifrance Financement du constat d'échec technico-commercial du projet, tel que précisé au contrat inital (i.e constat de l'abandon de créance lié). Le 11 mai 2022, la Société a reçu de la part de BPI le constat d'échec lié. Ainsi, au 31 décembre 2022, la Société n'est plus relevable d'aucune dette financière en lien avec ce contrat et a exprimé en produit de subvention l'ensemble des paiements effectués par BPI au titre du contrat de financement, soit 1 988 milliers d'euros. Au 31 décembre 2023, les cessions d'immobilisations financières se sont élevées à 22 874 milliers d'euros et résultent essentiellement de la liquidation de quatre placements au profit de deux fonds communs de placement monétaires agréés par l'AMF. 3. Compléments d'information Pour une analyse pertinente de ce document, il faut considérer que les immobilisations financières hors titres de participations et avances consenties aux filiales correspondent à des placements souscrits dans le cadre de la politique de gestion de trésorerie de la Société. Il ne s'agit pas d'emplois au sens habituel du terme.

Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible (tableau ARDPE) - Extrait MC 3725 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 Actif réalisable et disponible (1) Créances rattachées à des participations 0 0 0 0 Autres immobilisations financières 14 300 35 260 39 456 38 670 Avances et acomptes versés sur commande (de fournisseurs d'exploitation) 3 373 2 519 1 657 293 Créances clients et comptes rattachés 15 648 3 080 1 342 10 735 Autres créances 31 262 28 083 13 063 2 985 Sous-total 64 583 68 942 55 518 52 683 Valeurs mobilères de placement 37 602 15 657 14 745 13 609 Disponibilités 47 838 83 716 102 781 134 936 TOTAL 150 023 168 315 173 044 201 228 Passif exigible (1) Emprunts et dettes auprès de établissements de crédits (2) 8 450 1 258 31 930 1 367 Dettes founisseurs et comptes rattachés 11 405 18 735 18 938 22 007 Dettes fiscales et sociales 6 947 5 550 6 325 6 776 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - Autres dettes 1 515 1 682 6 070 458 TOTAL 28 317 27 225 63 263 30 608 (1) Indiquer les conceptions retenues: Créances et dettes:échéances à moins d'un an; -avec les "charges à payer" et les "produits à recevoir". (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque. Le rapport joint au tableau commente et complète l'information donnée et décrit les conventions comptables et les méthodes utilisées (C. com. art. R 232-4). Il pourra comprendre notamment les points suivants : conceptions utilisées : voir ci-avant ;

ci-avant ; méthode utilisée (en général chiffres extraits de la comptabilité) et, le cas échéant, les retraitements extra-comptables pratiqués (effets escomptés non échus, etc.), les changements de méthode (à justifier et en chiffrer l'importance) ;

extra-comptables pratiqués (effets escomptés non échus, etc.), les changements de méthode (à justifier et en chiffrer l'importance) ; commentaires explicatifs sur les variations constatées. Rapport relatif à la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible 1. Règles et méthodes comptables Les conventions comptables et les méthodes utilisées sont identiques à celles retenues pour la préparation des comptes annuels telles que décrites dans le document d'enregistrement universel. 2. Variations significatives La variation des autres immobilisations financières résulte essentiellement de la liquidation de quatre placements (FCP) pour un montant de 22 768 milliers d'euros.

Au 31 décembre 2023, le poste est composé principalement d'avances et acomptes versés au Contract Research Organization (CRO) pour payer directement les centres hospitaliers lors du recrutement des patients, notamment dans le cadre du programme lacutamab pour 1 977 milliers d'euros.

Au 31 décembre 2023, les créances clients se composent majoritairement de la facture émise en décembre 2023 à la suite de la levée d'option de licence par Sanofi et des créances envers AstraZeneca relatives aux refacturations de coûts dans le cadre des programmes monalizumab et IPH5201.

L'augmentation des autres créances concerne principalement le CIR. Au 31 décembre 2023, le poste est composé du CIR au titre des années d'imposition 2019 pour un montant de 16 737 milliers d'euros et 2020 pour un montant de 13 018 milliers d'euros compte tenu de l'expiration du délai de trois ans à la suite de la perte du statut des petites et moyennes entreprises fin 2019. Le montant de 16 737 milliers d'euros a été encaissé début février 2024.

La baisse des disponibilités résulte principalement de la consommation de trésorerie par les activités opérationnelles de la société au cours de l'exercice.

L'augmentation de la part court-terme des emprunts résulte des prévisions de remboursements des deux emprunts PGE dont l'amortissement débutera en 2024 sur une durée de 4 ans. Consécutivement et au 31 décembre 2023, le capital restant dû au titre de ces prêts s'élevait à 20 000 et 8 700 milliers d'euros dont les échéances remboursables en 2024 ont été reclassée des emprunts et dettes long terme aux emprunts et dettes court terme pour respectivement 4 884 et 2 144 milliers d'euros.

court-terme des emprunts résulte des prévisions de remboursements des deux emprunts PGE dont l'amortissement débutera en 2024 sur une durée de 4 ans. Consécutivement et au 31 décembre 2023, le capital restant dû au titre de ces prêts s'élevait à 20 000 et 8 700 milliers d'euros dont les échéances remboursables en 2024 ont été reclassée des emprunts et dettes long terme aux emprunts et dettes court terme pour respectivement 4 884 et 2 144 milliers d'euros. La diminution des dettes fournisseurs et comptes rattachés résulte de la baisse des factures parvenues (FNP). Pour rappel, au 31 décembre 2022, la société attendait les factures liées à l'arrêt du programme Interlink1 de la part d'Astrazeneca pour un montant s'élevant à 6 542 milliers d'euros (conformément au contrat de collaboration).

Les autres dettes s'élèvent à 1 515 milliers d'euros au 31 décembre 2023 dont 1 081 milliers d'euros relatif au coût de la garantie BPI associé aux deux Prêts Garantis par l'Etat ("PGE") contractés par la société en 2021 et dont la Société a sollicité le report de remboursement en août 2022 (voir 13 "Emprunts et dettes"). Le coût de la garantie est étalé jusqu'à la fin de remboursement desdits prêts, soit au 31 décembre 2027. 3. Compléments d'information L'actif réalisable et disponible de la Société se compose essentiellement de créances y compris auprès de l'Etat et de la trésorerie (disponibilités, VMP et immobilisations financières).

Compte de résultat prévisionnel - Extrait MC 3730 En K€ Prévisionnel 2024 Réalisé 2023 Chiffre d'affaires 12 919 56 363 Autres produits d'exploitation - 2 460 Consommations (52 354) (50 534) Valeur ajoutée (39 435) 8 290 Impots et taxes (300) (384) Charges de personnel (20 093) (20 644) Excédent brut d'exploitation (59 828) (12 738) Charges calculées (amort, dépréc, prov) (413) (4 939) Autres produits et charges - (992) Résultat d'exploitation (60 241) (18 670) Résultat financier (1 000) 2 736 Résultat avant impôts (61 241) (15 934) Résultat exceptionnel - 317 Participation des salariés - Impôts sociétés 8 826 8 460 Résultat net (52 415) (7 158) Ce rapport commente et complète l'information donnée par le compte de résultat prévisionnel, décrit les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues, et en justifie la pertinence et la cohérence (C. com. art. R 232-4). Il pourra comprendre notamment les points suivants : rappel des méthodes d'élaboration du compte de résultat prévisionnel ;

hypothèses retenues concernant le chiffre d'affaires (évolution du marché, tarifs, taux de change, carnet de commandes, gros contrats en cours de négociation, éventuellement hypothèse d'inflation, etc.). On pourrait indiquer (si des variantes ne sont pas utilisées) l'impact global d'évolutions différentes ;

hypothèses retenues concernant les charges (évolution des structures, évolution des prix et des coûts, taux de change, fluctuation du cours de certaines matières premières, niveau d'activité, taux d'intérêts, etc.) ;

commentaires (éventuels) sur les variantes retenues (ces variantes étant indiquées soit dans le tableau, soit dans le rapport) Rapport relatif au compte de résultat prévisionnel 1. Règles et méthodes comptables Les conventions comptables et les méthodes utilisées sont identiques à celles retenues pour la préparation des comptes annuels telles que décrites dans le document d'enregistrement universel.

2. Méthode d'élaboration du compte de résultat prévisionnel Le compte de résultat prévisionnel N+1 est établi sur la base du budget N+1. A la suite de l'exercice budgétaire, les éléments suivants sont intégrés afin d'obtenir un compte de résultat prévisionnel : chiffre d'affaires (voir ci-dessous) et dotations aux amortissements. 3. Estimation du chiffre d'affaires prévisionnel Le chiffre d'affaires de la Société pour l'exercice 2024 sera essentiellement composé des éléments suivants : Reconnaissance d'une partie des paiements reçus majoritairement d'AstraZeneca dans le cadre de l'accord relatif à monalizumab au titre des études préliminaires (PhI/PhII) et de la

Phase 3 Pacific_9 lancée par AstraZeneca en avril 2022 ;

Phase 3 Pacific_9 lancée par AstraZeneca en avril 2022 ; Reconnaissance des paiements reçus d'autres partenaires (Sanofi) 4. Budgétisation des dépenses opérationnelles Les dépenses opérationnelles de la Société sont classées en dépenses R&D et SG&A : les dépenses R&D sont budgétées par les différents chefs de programmes,

les dépenses SG&A sont budgétées par les responsables de service de façon à pouvoir accompagner la croissance des activités de la Société. La hausse des dépenses opérationnelles budgétées pour 2024 par rapport aux dépenses réelles de 2023 provient de la progression du portefeuille de candidats-médicaments de la Société. Les charges de personnel prévues en 2024 sont en légère baisse par rapport aux charges réelles de 2023. Les charges calculées correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Les amortissements d'immobilisations incorporelles comprennent exclusivement l'amortissement de l'actif incorporel relatif aux droits anti-NKG2A). Le résultat financier de la Société est majoritairement composé de gains et de pertes de change. Ces éléments ne sont pas budgétés et ne sont donc pas inclus dans le compte de résultat prévisionnel 2024. Le seul élément budgété concerne les intérêts attendus sur les placements financiers et les intérêts financiers (charges) relatifs aux remboursements d'emprunts.

Plan de financement prévisionnel - Extrait MC 3737 En K€ 2023 Prévisionnel 2024 I. Emplois 1. Insuffisance d'autofinancement (5 177) (52 002) 2. Investissements nouveaux (3 364) (396) 3. Variation du besoin en fonds de roulement (27 663) 22 094 4. Remboursement d'emprunts (1 178) (8 450) Total des emplois (37 382) (38 755) II. Ressources 1. Capacité d'autofinancement 2. Désinvestissement 23 024 0 3. Ressources extérieures-Capital 395 400 Subventions et prêts participatifs 0 0 Emprunts à long terme 0 0 Total des ressources 23 419 400 III. Excédent (Insuffisance) de ressources (13 963) (38 355) Ce rapport commente et complète l'information donnée par le plan de financement prévisionnel et décrit les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et en justifie la pertinence et la cohérence (C. com. art. R 232-4). Il pourra comprendre notamment les éléments suivants : la référence au modèle employé ;

les hypothèses utilisées (le plan de financement étant établi en même temps que le compte de résultat prévisionnel, les hypothèses concernant ce dernier sont fournies dans le rapport et sont communes à ces deux documents) ;

des précisions, notamment sur la nature des investissements prévus et sur les sources de financement (obtenues ou restant à obtenir) ;

des commentaires sur l'impact des variantes retenues pour le compte de résultat prévisionnel. Rapport relatif au plan de financement prévisionnel Les investissements prévus pour 2024 concernent du matériel informatique (96 milliers d'euros) des matériels de laboratoire (250 milliers d'euros) et des installations générales (50 milliers d'euros)

Le fonds de roulement anticipé résulte essentiellement, de la baisse des créances résultant des encaissements clients pour 14720 milliers d'euros et des remboursements des CIR 2019 et 2020 déduction faite des charges à payer à l'administration fiscale pour un montant de 28 715 milliers d'euros.