toléré jusqu'à des doses hebdomadaires de 6mg/kg. Ces données permettront de définir les doses recommandées pour la Phase 2 de l'essai.

Nous sommes très heureux des premiers résultats observés dans le cadre du développement de SAR'579. Les études en cours visent à mieux démontrer le potentiel de cet NK cell engager chez les patients atteints de leucémie. Nous sommes impatients de partager les données de ces essais lors de futurs congrès scientifiques, » déclare Peter Adamson, Directeur du développement global en oncologie, Sanofi .

À propos d'ANKET® :

ANKET®(Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) est la plateforme propriétaire d'Innate Pharma permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer.

Cette technologie polyvalente permet de créer une nouvelle classe entière de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.

À propos de la collaboration et accord de licence Sanofi/Innate :

Innate a un accord de collaboration et de licence avec Sanofi pour appliquer la technologie propriétaire d'Innate au développement d'anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK via les récepteurs activateurs NKp46 et CD16 pour éliminer les cellules tumorales.

Selon les termes de l'accord de collaboration et de licence de 2016, Sanofi est responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits résultant de la collaboration, qui comprend SAR443579/IPH6101 (ciblant CD123) et SAR445514/IPH6401 (ciblant BCMA). Innate est éligible à des paiements d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs de développement et de commercialisation pouvant atteindre 400 millions d'euros ainsi qu'à des redevances assises sur les ventes nettes.

Selon les termes de l'accord de collaboration et de licenceconclu en décembre 2022, comprenant IPH62 (ciblant B7-H3), IPH67 et une option sur une cible additionnelle, Innate est éligible à des paiements d'étape pouvant atteindre 1,35 milliard d'euros liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes.

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique qui développe des traitements d'immunothérapies contre le cancer. Son approche innovante vise à tirer avantage du système immunitaire inné par le biais d'anticorps thérapeutiques et de sa plateforme propriétaire ANKET® (Antibody-basedNK cell Engager Therapeutics).

Le portefeuille d'Innate comprend notamment le programme propriétaire lacutamab, développé dans des formes avancées de lymphomes T cutanés T et de lymphomes T périphériques, monalizumab développé avec AstraZeneca dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK issus de sa plateforme ANKET® et pouvant cibler différents types de cancers.