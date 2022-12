Innate Pharma S.A. présente les données de l'essai de phase 2 en cours TELLOMAK démontrant l'activité clinique de Lacutamab dans le syndrome de Sézary avancé à ASH 2022

Innate Pharma S.A. a présenté des données issues d'une analyse préliminaire de l'essai de phase 2 TELLOMAK démontrant une activité clinique et un profil de sécurité favorable pour lacutamab, un anticorps humanisé inducteur de cytotoxicité anti-KIR3DL2 de première catégorie, chez des patients atteints du syndrome de Sézary avancé, une forme de lymphome à cellules T. Les données ont été présentées lors du congrès annuel 2022 de l'ASH (American Society Hematology), à la Nouvelle-Orléans (États-Unis). Au moment de la clôture des données (29 avril 2022), la population en intention de traiter (ITT) comprenait 37 patients post mogamulizumab atteints du syndrome de Sézary avancé et hautement réfractaire, et 35 patients étaient évaluables pour l'efficacité (EES2).

La population de patients était fortement prétraitée avec une médiane de 6 lignes de traitement antérieures. Le suivi médian était de 10,9 mois. Dans la population ITT, le taux de réponse objective (ORR) global était de 21,6% (8/37).

L'ORR dans le sang était de 37,8 % (intervalle de confiance à 95 % (IC) : 24,1-53,9), 21,6 % (8/37) ayant obtenu une réponse complète (CR). L'ORR dans la peau était de 35,1 % (IC à 95 % : 21,8-51,2). Dans la population EES, le taux de réponse objective (ORR) global était de 22,9% (8/35).

L'ORR dans le sang était de 40,0 % (IC 95 % : 25,6-56,4) et l'ORR dans la peau était de 37,1 % (IC 95 % : 23,2-53,7). Dans le sous-groupe de patients ayant obtenu une réponse globale, la durée médiane de la réponse globale était de 10,8 mois (IC 95 % : 6,2-12,3) avec un délai médian de réponse globale de 4 mois (intervalle : 1,0-6,5) ; le délai médian de réponse sanguine était de 1,0 mois (intervalle : 1,0-6,5) et le délai médian de réponse cutanée était de 2,8 mois (intervalle : 0,9-10,2). Conformément aux observations précédentes, lacutamab a démontré un profil de sécurité favorable pour les patients atteints du syndrome de Sézary avancé dans l'analyse préliminaire de la phase 2 de TELLOMAK.

Des effets indésirables liés au traitement (TEAE) de grade = 3 ont été observés chez 6/37 (16,2%) patients. Les TEAE TR les plus fréquents étaient les suivants : troubles généraux et anomalies au site d'administration (N=6, 16,2%), troubles de la peau et du tissu sous-cutané (N=5, 13,5%) et troubles gastro-intestinaux (N=3, 8,1%). Le lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 humanisé inducteur de cytotoxicité, premier de sa catégorie, qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques pour le traitement du lymphome cutané à cellules T (CTCL), une maladie orpheline, et du lymphome périphérique à cellules T (PTCL).

Les lymphomes cutanés rares des lymphocytes T ont un mauvais pronostic avec peu d'options thérapeutiques efficaces et sûres à des stades avancés. KIR3DL2 est un récepteur inhibiteur de la famille KIR, exprimé par environ 65% des patients dans tous les sous-types de CTCL et exprimé par jusqu'à 90% des patients avec certains sous-types agressifs de CTCL, en particulier, le syndrome de Sézary. Il est exprimé par jusqu'à 50 % des patients atteints de mycosis fongoïde et de lymphome à cellules T périphériques (LCTP).

Il a une expression restreinte sur les tissus normaux. Le lacutamab a obtenu la désignation PRIME de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des patients atteints du syndrome de Sézary récidivant ou réfractaire qui ont reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs. Le lacutamab bénéficie du statut de médicament orphelin dans l'Union européenne et aux États-Unis pour le traitement du CTCL.