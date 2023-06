Innate Pharma : en hausse après l'annonce de la présentation de nouvelles données

Innate Pharma affiche une hausse de 3,72% à 3,20 euros après avoir annoncé samedi la présentation au congrès 2023 de l'European Hematology Association (EHA) de données précliniques pour IPH6501, son NK Cell Engager tétra-spécifique issu de la plateforme Anket (Antibody-based Natural Killer cell Engager Therapeutics). La société précise notamment que dans des tests ex vivo avec des échantillons de patients B-NHL, IPH6501 s'est avéré plus efficace qu'un activateur de cellules T (T Cell Engager) ciblant le CD20.



La société a annoncé aujourd'hui la présentation des données d'efficacité actualisées pour l'étude de Phase 2 Tellomak (évaluant lacutamab chez les patients présentant un mycosis fongoïde avancé) à la 17ème conférence internationale des lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma – ICML) organisée à Lugano, du 13 au 17 juin 2023. Les données seront présentées selon la classification actualisée des ganglions lymphatiques.