Premières données précliniques pour IPH45, un conjugué anticorps-médicament ciblant Nectine-4, partagées lors d’une présentation orale à l’AACR 2024 Progression de SAR443579/IPH6101, le NK Cell Engager développé par Sanofi, vers la Phase 2 dans divers cancers du sang Cinq abstracts sélectionnés pour le congrès annuel de l’ASCO 2024 : Données finales de l’essai de Phase 2 TELLOMAK évaluant lacutamab dans le mycosis fongoïde Deux posters relatifs à IPH6501, l’ANKET® de seconde génération d’Innate développé dans les lymphomes non hodgkiniens à cellules B AstraZeneca présentera dans un poster une mise à jour des résultats de l’essai de Phase 2 dans le cancer du poumon non à petites cellules de stade III non opérable avec monalizumab Un poster de l’étude de Phase 2 MOZART évaluant monalizumab dans le cancer du poumon à petites cellules Position de trésorerie de 113,91 millions d’euros au 31 mars 2024 (ce montant ne tenant pas compte du paiement de Sanofi de 4 millions d’euros) et horizon de trésorerie jusqu’à fin 2025 Une conférence téléphonique est organisée aujourd’hui à 14h00 CEST

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH ; Nasdaq: IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa position de trésorerie pour les trois premiers mois de l’année 2024.

« Nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie qui s’appuie sur nos partenariats industriels et vise au développement de nouveaux candidats médicaments propriétaires, » commente Hervé Brailly, Président du Directoire par interim d’Innate Pharma. « Nous avons démarré l’essai clinique de notre ANKET® de seconde génération, IPH6501 pour le traitement du lymphome non hodgkinien. Nous avons présenté des données précliniques pour IPH45, notre conjugué anticorps-médicament ciblant Nectine-4, lors du dernier congrès de l'AACR. Notre partenaire Sanofi a également progressé dans le développement de SAR443579, un ANKET® tri-fonctionnel ciblant CD123, maintenant en essai clinique de Phase 2 dans des indications d’onco-hématologie. Plusieurs présentations sont prévues au prochain congrès de l’ASCO, dont la présentation de résultats de l'essai de Phase 2 TELLOMAK de lacutamab dans le mycosis fongoïde. Nous nous préparons par ailleurs à soumettre une demande d’essai clinique pour un nouveau candidat médicament IPH45 plus tard cette année. »

1 Comprenant des actifs financiers courants (21,3 m€) et des actifs financiers non-courants (10,1 m€).

Avancée du portefeuille :

Lacutamab (anticorps anti-KIR3DL2) :

Lymphomes T cutanés

TELLOMAK est un essai clinique de Phase 2, ouvert et multicohorte, évaluant lacutamab chez des patients atteints du syndrome de Sézary et du mycosis fongoïde.

Les résultats concernant les patients atteints de mycosis fongoïde seront présentés lors du congrès annuel 2024 de l'ASCO ( American Society of Clinical Oncology ), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin à Chicago. Le titre de l’abstract est le suivant : Lacutamab in patients with relapsed and/or refractory mycosis fungoides: results from the TELLOMAK Phase 2 trial . L’abstract complet sera publié à 23h00 le jeudi 23 mai 2024 sur le site internet de l'ASCO 2024.

), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin à Chicago. Le titre de l’abstract est le suivant : . L’abstract complet sera publié à 23h00 le jeudi 23 mai 2024 sur le site internet de l'ASCO 2024. En janvier 2024, Innate a annoncé que l’agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA), a levé la suspension partielle du programme clinique concernant lacutamab placée en octobre 2023 à la suite du décès d’un patient survenu dans l’étude TELLOMAK. Le décès du patient, atteint d’un syndrome de Sézary, avait dans un premier temps été attribué à une lymphohistiocytose hémophagocytaire, une maladie hématologique rare. La décision de la FDA de lever la suspension clinique partielle se base sur la revue du cas mortel pour lequel Innate, en collaboration avec un comité de pilotage composé d'experts indépendants, a conclu à la progression d’une forme agressive de la maladie et à l’absence de lien avec lacutamab.

Lymphomes T périphériques

L'essai de Phase 2 KILT (anti-KIR in T Cell Lymphoma), un essai contrôlé randomisé mené par la Lymphoma Study Association (LYSA), évalue lacutamab en combinaison avec le régime de chimiothérapie GEMOX (gemcitabine en combinaison avec oxaliplatine) contre GEMOX seul chez des patients atteints de lymphomes T périphériques en rechute ou réfractaires exprimant KIR3DL2, et continue de recruter des patients.

ANKET® (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) :

ANKET® est la plateforme propriétaire d’Innate permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer. Cinq candidats-médicaments issus de la plateforme ANKET® ont été présentés publiquement : SAR443579 (SAR'579/IPH6101 ; cible : CD123), SAR445514 (SAR'514/IPH6401 ; cible : BCMA), IPH62 (cible B7-H3), IPH67 (cible non divulguée, tumeurs solides) et le tétra-spécifique IPH6501 (cible : CD20 ; comprenant un IL-2v). D’autres cibles précliniques propriétaires non divulguées sont en cours d’investigation.

IPH6501 (propriétaire)

IPH6501 est le produit ANKET® de seconde génération propriétaire d'Innate comprenant un IL-2v et ciblant le CD20.

Innate présentera 2 posters concernant IPH6501 lors du prochain congrès annuel de l'ASCO 2024 (31 mai au 4 juin – Chicago). Les titres des abstracts sont les suivants : A Phase 1/2, Open-Label, Multicenter Trial Investigating the Safety, Tolerability, and Preliminary Antineoplastic Activity of IPH6501 in Patients With Relapsed and/or Refractory CD20-expressing Non-Hodgkin Lymphoma Preclinical assessment of IPH6501, a first-in-class IL2v-armed tetraspecific NK Cell Engager directed against CD20 for R/R B-NHL, in comparison to a CD20-targeting T Cell Engager

Les abstracts complets seront publiés à 23h00 le jeudi 23 mai 2024 sur le site internet de l’ASCO 2024

En mars 2024, le premier patient a été traité dans le cadre de l'essai clinique de Phase 1/2 évaluant IPH6501 dans le lymphome non hodgkinien à cellules B. Cet essai prévoit de recruter jusqu'à 184 patients.

SAR443579, SAR445514, IPH62 et IPH67 (développés par Sanofi)

SAR443579/IPH6101

L’essai clinique de Phase 1/2, en cours, mené par Sanofi évaluant IPH6101/SAR’579, le premier NK cell engager engageant NKp46/CD16 ciblant CD123, issu de la plateforme ANKET®, chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire, de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B ou d’un syndrome myélodysplasique de haut risque progresse de manière satisfaisante.

En avril 2024, Sanofi a avancé SAR443579 / IPH6101, vers la Phase 2 d’extension de dose de l'essai. Selon les termes de l’accord de recherche et de licence de 2016 avec Sanofi , la progression vers la partie d’extension de dose de l'essai a déclenché un paiement d'étape de Sanofi à Innate de 4 millions d'euros (qui a été comptabilisé comme chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2024 mais dont le réglement n'a pas été reçu de Sanofi au cours de ce trimestre, et n'a donc pas été pris en compte dans la position de trésorerie).

SAR445514/IPH6401

L’essai clinique de Phase 1/2 mené par Sanofi évaluant SAR’514 / IPH6401, un NK cell engager trifonctionel co-engageant NKp46 et CD16 ciblant BCMA, chez des patients présentant un myélome multiple en rechute/réfractaire et une amylose AL en rechute/réfractaire est en cours.

IPH62

IPH62 est un programme de NK Cell Engager issu de la plateforme ANKET® ciblant B7-H3 en cours de développement. Suite à la sélection du candidat-médicament, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits.

IPH67

IPH67 est un programme de NK Cell Engager issu de la plateforme ANKET® en cours de développement dans les tumeurs solides. Suite à une période de collaboration de recherche, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits.

Sanofi conserve une option de licence pour une cible additionnelle ANKET® conformément à l’accord de recherche et de licence de 2022.

Conjugués anticorps-médicaments :

La Société explore différentes approches innovantes pour le traitement du cancer en mettant à profit l’ingénierie des anticorps pour développer de nouveaux produits grâce à sa plateforme ANKET® et en explorant des formats de conjugués anticorps-médicaments (antibody drug conjugates - ADC).

Au-delà de ses programmes propriétaires, Innate a un accord avec Takeda pour le développement d’ADC.

IPH45 (ADC ciblant Nectine-4) :

IPH45, est un ADC innovant et différencié à base d’exatecan, ciblant Nectine-4 développé par Innate.

Les premières données précliniques concernant IPH45 ont fait l’objet une présentation orale à l’AACR 2024. Dans des études précliniques, les données ont démontré qu’IPH45 inhibe efficacement la croissance des tumeurs exprimant Nectine-4 à la fois in vitro et in vivo, y compris dans des modèles réfractaires à l’enfortumab vedotin (EV). IPH45 montre une meilleure activité que l'EV dans de multiples modèles de souris xénogreffes dérivées de patients atteints de carcinome urothélial, dans les tumeurs exprimant fortement Nectine-4 et dans celles l’exprimant plus faiblement. En outre, IPH45 a une activité antitumorale en combinaison aux traitements anti-PD1 dans des modèles résistants aux traitements par anti-PD-1 in vivo et présente un profil de sécurité favorable dans les modèles de toxicologie animale pertinents.

IPH45 continue de progresser vers une demande d’essai clinique pour un nouveau médicament expérimental en 2024.

Monalizumab (anticorps anti-NKG2A), en partenariat avec AstraZeneca :

L’étude de Phase 3 PACIFIC-9 menée par AstraZeneca évaluant durvalumab (anti-PD-L1) en combinaison avec monalizumab (anti-NKG2A) ou oleclumab (l’anti-CD73 d’AstraZeneca) chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progressé après une chimio-radiothérapie simultanée à base de sels de platine, est en cours.

AstraZeneca présentera un poster au congrès annuel de l’ASCO 2024 intitulé : "Updated results from COAST, a phase 2 study of durvalumab (D) ± oleclumab (O) or monalizumab (M) in patients (pts) with stage III unresectable non-small cell lung cancer (uNSCLC)".

Un autre poster intitulé : "A phase II trial of monalizumab in combination with durvalumab (MEDI4736) plus platinum-based chemotherapy for first-line treatment of extensive stage small cell lung cancer (MOZART): Hoosier Cancer Research Network LUN21-530 study." sera également présenté à l'ASCO 2024.

IPH5201 (anticorps anti-CD39), en partenariat avec AstraZeneca :

L’essai clinique de Phase 2 MATISSE, mené par Innate, dans le cancer du poumon avec un traitement pré-opératoire incluant IPH5201, un anticorps monoclonal anti-CD39 développé en partenariat avec AstraZeneca est en cours et le recrutement des patients se poursuit.

IPH5301 (anticorps anti-CD73) :

L’essai clinique de Phase 1 avec IPH5301 (CHANCES) en collaboration avec l’Institut Paoli-Calmettes est en cours.

Corporate

Début janvier 2024, deux nouveaux membres du Directoire ont été nommés. Arvind Sood, vice-président exécutif (EVP), Président des Opérations américaines et le Dr Sonia Quaratino, EVP, Directeur Médical, rejoignant Hervé Brailly, Président du Directoire par intérim et Yannis Morel, EVP, nommé Directeur des Opérations.

En lien avec son programme At-The-Market (ATM) précédemment mis en place, Innate a déposé un nouveau « Registration Statement on Form F-3 » (Registration No. 333-276164) le 16 janvier 2024. Le 6 février 2024, Innate a déposé un prospectus supplément en lien avec son programme ATM. Dans le cadre de ce programme la Société peut émettre auprès d’investisseurs éligibles un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars d'American Depositary Shares (« ADS »), chaque ADS représentant une action ordinaire d'Innate. Au 31 mars 2024, aucune vente n’a été réalisée dans le cadre de ce programme.

Résultats financiers :

Au 31 mars 2024, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s’élevaient à 113,9 millions d’euros. À la même date, le total du passif financier de la Société s’élevait à 37,7 millions d’euros. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société au 31 mars 2024, n’incluent pas le paiement de 4 millions d’euros à recevoir de Sanofi.

Le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2024 s’élevait à 6,6 millions d’euros (26 millions d’euros pour le premier trimestre 2023). Pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2024, le chiffre d’affaires provient majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique qui développe des traitements d’immunothérapies contre le cancer. Son approche innovante vise à tirer avantage du système immunitaire inné par le biais d'anticorps thérapeutiques et de sa plateforme propriétaire ANKET® (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics).

Le portefeuille d'Innate comprend notamment le programme propriétaire lacutamab, développé dans des formes avancées de lymphomes T cutanés T et de lymphomes T périphériques, monalizumab développé avec AstraZeneca dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK issus de sa plateforme ANKET® et pouvant cibler différents types de cancers.

Afin d'accélérer l'innovation, la recherche et le développement de traitements au bénéfice des patients, Innate Pharma est un partenaire de confiance pour des sociétés biopharmaceutiques leaders telles que Sanofi et AstraZeneca, ainsi que pour les institutions de recherche de premier plan.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com et suivez nos actualités sur LinkedIn et X.

Informations pratiques :

Code ISIN Code mnémonique LEI FR0010331421 Euronext : IPH Nasdaq : IPHA 9695002Y8420ZB8HJE29

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur «Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

