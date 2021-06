Innate Pharma : Presentera des Donnees Issues de sa Plateforme de NK Cell Engagers de Nouvelle Generation au Congres Annuel de la FOCIS 2021

La plateforme propriétaire de NK cell engagers multi-spécifiques, ANKETTM, contribuera à générer une nouvelle vague de molécules d'immunothérapie

ANKET est la première technologie à cibler NKp46, CD16, IL-2 variant et un antigène tumoral au sein d'une même molécule tétra-spécifique

Les données présentées aujourd'hui montrent une efficacité anti-tumorale dans plusieurs modèles tumoraux in vivo ainsi qu'un profil de tolérance favorable

Innate partagera ces données dans un événement R&D à destination des investisseurs le mercredi 23 juin



Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH - ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle présentera de nouvelles données précliniques issues de sa plateforme propriétaire ANKET™ (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics). ANKET permet de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques. Ces données seront présentées lors du congrès de la Fédération des sociétés d'immunologie clinique (Federation of Clinical Immunology Societies - FOCIS) à 19h CEST aujourd'hui.

Plus particulièrement, Innate présentera de nouvelles données pour sa molécule ANKET tétra-spécifique, qui est la première technologie NK cell engager à cibler les récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), un antigène tumoral et une cytokine (IL-2 variant) au sein d'une même molécule. En plus d'exploiter leurs fonctions anti-tumorales, cette innovation permet de donner un signal de prolifération et d'activation ciblé aux cellules NK. Ces données complètent celles issues de la technologie de NK cell engagers tri-specifiques d'Innate qui a démontré une puissante activation des cellules NK, une cytotoxicité et un contrôle efficace de la croissance tumorale dans des modèles précliniques.

La molécule tétra-spécifique ANKET a induit in vitro la prolifération de cellules NK humaines, la production de cytokines et une activité cytolytique contre les cellules malignes exprimant l'antigène ciblé, dans des études précliniques. La molécule tétra-spécifique ANKET a également démontré une efficacité anti-tumorale dans plusieurs modèles tumoraux in vivo, permettant la regression de tumeurs ainsi que le contrôle des métastases associées avec une augmentation des cellules NK infiltrées, et une augmentation de la production de cytokines et de chemokines sur le site tumoral. ANKET montre une pharmacodynamie, un faible taux de production systémique de cytokines ainsi qu'un profil de tolérance favorable chez les primates.



« Nous sommes ravis de présenter la nouvelle évolution de la plateforme ANKET au congrès de la FOCIS aujourd'hui, » commente Pr. Eric Vivier, PhD, DVM, Directeur Scientifique d'Innate Pharma. « Les cellules NK jouent un rôle important dans la réponse immunitaire anti-tumorale, et les cibler permet d'élargir l'éventail de traitements existants, en particulier par rapport aux formats d'anticorps T cells engagers. Nous pensons que les nouveaux résultats obtenus avec la technologie ANKET mettent en évidence le potentiel de la plateforme pour apporter de nouvelles solutions aux patients. Cette évolution permet de créer une nouvelle classe de molécules pour induire une réponse immunitaire synthétique contre le cancer. Nous partagerons de plus amples détails lors d'un événement R&D virtuel à destination des investisseurs. »

IPH6101 (SAR443579) est le produit ANKET le plus avancé d'Innate. IPH6101 a montré une activité anti-tumorale dans des modèles précliniques, dont des données encourageantes de pharmacocinétique, de pharmacodynamie et de tolérance dans des études préliminaires chez les primates. En janvier, Sanofi a pris la décision de faire progresser IPH6101/SAR443579 vers les études précliniques réglementaires visant l'étude d'un nouveau médicament expérimental. Dans le cadre de la collaboration précédemment annoncée, les sociétés collaborent actuellement sur le second programme de recherche.

Innate partagera plus d'information sur les données présentées aujourd'hui lors d'une présentation R&D à destination des investisseurs le 23 juin 2021 à 14h CEST.

™

ANKET™ (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) est la plateforme propriétaire d'Innate Pharma permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer. La dernière innovation de la Société, sa molécule ANKET tétra-spécifique, est la première technologie NK cell engager à associer les récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), un antigène tumoral et une cytokine (IL-2v) au sein d'une même molécule. En plus d'exploiter leurs fonctions anti-tumorales, cette innovation permet de donner un signal de prolifération et d'activation ciblé aux cellules NK.

La technologie tri-spécifique et tétra-spécifique d'Innate a démontré une puissante activation des cellules NK, une cytotoxicité et un contrôle efficace de la croissance tumorale dans des modèles précliniques. Cette technologie polyvalente permet de créer une nouvelle classe de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.