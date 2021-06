Innate Pharma : Présentera les Progres de sa Strategie Lors d'un Événement Virtuel a Destination des Investisseurs

Marseille, France, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



La Société mettra en avant les données de lacutamab dans le mycosis fongoïde et partagera des données issues de sa plateforme de NK cell engagers de nouvelle génération, ANKETTM





Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’elle tiendra un événement virtuel à destination des investisseurs le mercredi 23 juin 2021 à 14h00 CEST (8h00 ET).

Cet événement comprendra des présentations et une session d’échanges avec l’équipe de management d’Innate Pharma ainsi qu’avec le Pr Martine Bagot M.D., Ph.D., Chef du Service de Dermatologie à l’Hôpital Saint-Louis (Paris).

Le Pr Bagot présentera les données préliminaires dans le mycosis fongoïde de l’essai de Phase 2 TELLOMAK, évaluant lacutamab, le produit propriétaire le plus avancé de la Société. Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 en cours de développement contre les lymphomes à cellules T. Ces données préliminaires feront l’objet d’une présentation orale au 16ème congrès international des lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano – 16-ICML) le 22 juin 2021.

Par ailleurs, le Professeur Eric Vivier, Directeur Scientifique d’Innate Pharma présentera des données précliniques d’ANKETTM (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics), la plateforme propriétaire d’Innate permettant de développer une nouvelle génération de NK Cell Engagers. Ces données ont été présentées lors du congrès de la Fédération des sociétés d'immunologie clinique (Federation of Clinical Immunology Societies - FOCIS) le 10 juin 2021.

Détails de l’évènement

Date : mercredi 23 juin 2021 - 14h-15h30 CEST/ 8h-9h30 EST

Accès au direct de l'événement :

https://edge.media-server.com/mmc/p/drfhb3j8

Un numéro de téléphone sera également mis à disposition. Pour cela, les participants peuvent s'inscrire avant l'événement à l'adresse http://emea.directeventreg.com/registration/7149928.

Lors de leur inscription, les participants recevront par e-mail le numéro d'appel, un code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique qu'ils pourront utiliser 10 minutes avant le début de l'événement pour y accéder. Un rappel sera également envoyé aux participants inscrits la veille de l'événement.

Ces informations sont également disponibles dans la rubrique investisseurs du site internet d’Innate, www.innate-pharma.com. Une rediffusion de la présentation sera archivée sur le site d'Innate pendant 90 jours après l'événement.

À propos d’ANKETTM :

ANKETTM (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) est la plateforme propriétaire d’Innate Pharma permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer. La dernière innovation de la Société, sa molécule ANKET tétra-spécifique, est la première technologie NK cell engager à associer les récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), un antigène tumoral et une cytokine (IL-2v) au sein d’une même molécule. En plus d’exploiter leurs fonctions anti-tumorales, cette innovation permet de donner un signal de prolifération et d’activation ciblé aux cellules NK.

La technologie tri-spécifique1 et tétra-spécifique d’Innate a démontré une puissante activation des cellules NK, une cytotoxicité et un contrôle efficace de la croissance tumorale dans des modèles précliniques. Cette technologie polyvalente permet de créer une nouvelle classe de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.

À propos de lacutamab :

Lacutamab (IPH4102) est un anticorps humanisé « first-in-class » induisant la cytotoxicité, ciblant KIR3DL2 actuellement en cours d’évaluation clinique dans les lymphomes T cutanés (LTC), une indication orpheline. Les LTC sont un ensemble de lymphomes rares des lymphocytes T. Dans les stades avancés de LTC, il existe peu d’options thérapeutiques et le pronostic est défavorable.

KIR3DL2 est un récepteur inhibiteur de la famille des KIR, exprimé par environ 65% des patients présentant un LTC, pour l’ensemble des sous-types et stades de la maladie ; cette fréquence augmente jusqu’à 90% des patients atteints de certains LTC de mauvais pronostic, en particulier le syndrome de Sézary. Il est exprimé par jusqu'à 50% des patients atteints de lymphome T périphérique. Son expression est limitée dans les tissus sains.

À propos de l’étude TELLOMAK :

TELLOMAK est une étude de Phase 2 internationale, ouverte, multi-cohorte, conduite aux Etats-Unis et en Europe. Lacutamab y est évalué chez des patients présentant un lymphome T avancé. Il est prévu de recruter jusqu’à 150 patients pour évaluer lacutamab :

en monothérapie chez 60 patients environ atteints d’un syndrome de Sézary ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, dont le mogamulizumab,

en monothérapie chez 90 patients environ atteints de mycosis fongoïde (MF) ayant reçu au moins deux traitements antérieurs.

Chez les patients présentant un MF, l’étude est conçue pour évaluer le bénéfice de lacutamab en fonction de l’expression de KIR3DL2. L’étude inclut deux cohortes dans le MF, testant lacutamab chez des patients exprimant et n’exprimant pas KIR3DL2 respectivement. Ces cohortes suivent chacune un schéma en deux étapes, et seront arrêtées après la première étape si le traitement est jugé inutile. La cohorte du syndrome de Sézary de l’étude pourrait sous certaines conditions permettre l’enregistrement de lacutamab dans cette indication.

Le critère d'évaluation principal de l'essai est le taux de réponse objective. Les critères secondaires incluent la survie sans progression, la durée de la réponse, la qualité de vie et l’incidence d’évènements indésirables liés au traitement.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement et l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé ainsi que les activités, la situation financière et les résultats de la Société. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

