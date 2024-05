Regulatory News:

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera une conférence téléphonique le mardi 14 mai 2024 à 14H00 CEST / 8h00 EDT afin de présenter ses résultats financiers et l’avancée de son portefeuille au premier trimestre 2024.

La conférence sera animée par :

Hervé Brailly, Président du Directoire

Sonia Quaratino, Vice-président exécutif, Directeur Médical

Yannis Morel, Vice-président exécutif, Directeur des Opérations

Frédéric Lombard, Vice-président senior, Directeur Financier

Arvind Sood, Vice-président exécutif, Président des Opérations américaines

Détails de l'événement

Le direct de l'événement sera disponible au lien suivant :

https://events.q4inc.com/attendee/244650312

Les participants peuvent également rejoindre la conférence par téléphone en s’inscrivant au lien ci-après : https://registrations.events/direct/Q4I9730892

Ces informations sont également disponibles dans la rubrique investisseurs du site internet d’Innate, www.innate-pharma.com. Une rediffusion de la présentation sera archivée sur le site d'Innate pendant 90 jours après l'événement.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique qui développe des traitements d’immunothérapies contre le cancer. Son approche innovante vise à tirer avantage du système immunitaire inné par le biais d'anticorps thérapeutiques et de sa plateforme propriétaire ANKET® (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics).

Le portefeuille d'Innate comprend notamment le programme propriétaire lacutamab, développé dans des formes avancées de lymphomes T cutanés T et de lymphomes T périphériques, monalizumab développé avec AstraZeneca dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK issus de sa plateforme ANKET® et pouvant cibler différents types de cancers.

Afin d'accélérer l'innovation, la recherche et le développement de traitements au bénéfice des patients, Innate Pharma est un partenaire de confiance pour des sociétés biopharmaceutiques leaders telles que Sanofi et AstraZeneca, ainsi que pour les institutions de recherche de premier plan.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com et suivez nos actualités sur X et LinkedIn.

Informations pratiques :

Code ISIN FR0010331421 Code mnémonique Euronext : IPH Nasdaq : IPHA LEI 9695002Y8420ZB8HJE29

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240506772508/fr/