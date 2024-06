SAR443579/IPH6101, le candidat-médicament le plus avancé de la plateforme ANKET®, est un NK Cell Engager first-in-class engageant les récepteurs NKp46/CD16 et ciblant CD123, issu d’un accord de collaboration entre Innate Pharma et Sanofi, en cours de développement par Sanofi dans la leucémie aiguë myéloïde en rechute / réfractaire, la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B, ou le syndrome myélodysplasique de haut risque SAR443579/IPH6101 continue de montrer un bénéfice clinique, des réponses durables ainsi qu’un profil de tolérance favorable chez des patients atteints de leucémie aigüe myéloïde en rechute / réfractaire. Cinq rémissions complètes (4 RC / 1 RCi) ont été obtenues à la dose de 1mg/kg et des rémissions complètes durables (>10 mois) ont été observées chez 3 patients

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que de nouveaux résultats d’efficacité et de tolérance d’une étude de Phase 1/2 en escalade de doses avec SAR443579/IPH6101 (SAR’579), un NK Cell Engager ciblant CD123 et co-engageant les récepteurs NKp46 et CD16, en cours de développement, issu d’une collaboration entre Innate Pharma et Sanofi, ont été présentés lors d’une présentation orale au congrès annuel de l’European Hematology Association1 (EHA) 2024 à Madrid, le dimanche 16 juin à 11h45.

L’étude, menée par Sanofi, évalue SAR’579 en monothérapie pour le traitement de cancers hématologiques à fort besoin médical, comprenant la leucémie aiguë myéloïde en rechute / réfractaire (LAM R/R), la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL-B), ou le syndrome myélodysplasique de haut risque (HR-MDS). SAR443579 a obtenu le statut Fast Track de la Food and Drug Administration2 (FDA) pour le traitement de la leucémie aigüe myéloïde.

« Nous sommes heureux de constater que SAR’579 continue de montrer une efficacité clinique prometteuse et durable ainsi qu'un profil de sécurité favorable. L'étude de Phase 1/2 en cours a récemment progressé au stade de la Phase 2, marquant ainsi une étape importante dans son développement. Nous sommes impatients de voir se poursuivre le développement de cet NK cell engager multi-spécifique qui présente un potentiel significatif pour les patients souffrant de divers cancers du sang, » a commenté le Dr Sonia Quaratino, Directrice Médicale d'Innate Pharma.

Cinquante-neuf patients (58 LAM R/R et 1 HR-MDS) répartis sur 11 niveaux de dose, de 0,01 à 6mg/kg ont été traités. Les patients ont reçu une médiane de 2 (1 - 10) lignes de traitement antérieures. Un taux de réponse maximal a été observé à une dose cible finale de 1 mg/kg chaque semaine, 5 patients atteints de LAM ayant obtenu une RC (4 RC/1 RCi)3. La durée médiane du traitement a été de 7,9 semaines, avec une RC durable (>10 mois) observée chez 3 patients, dont 2 étaient encore sous traitement à la date des données. SAR’579 a été bien toléré jusqu'à des doses hebdomadaires de 6mg/kg. Ces données permettront de définir les doses recommandées pour la Phase 2 de l'essai.

« Nous sommes très heureux des premiers résultats observés dans le cadre du développement de SAR'579. Les études en cours visent à mieux démontrer le potentiel de cet NK cell engager chez les patients atteints de leucémie. Nous sommes impatients de partager les données de ces essais lors de futurs congrès scientifiques, » déclare Peter Adamson, Directeur du développement global en oncologie, Sanofi.

À propos d’ANKET® :

ANKET® (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) est la plateforme propriétaire d’Innate Pharma permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer.

Cette technologie polyvalente permet de créer une nouvelle classe entière de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.

À propos de la collaboration et accord de licence Sanofi/Innate :

Innate a un accord de collaboration et de licence avec Sanofi pour appliquer la technologie propriétaire d’Innate au développement d’anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK via les récepteurs activateurs NKp46 et CD16 pour éliminer les cellules tumorales.

Selon les termes de l’accord de collaboration et de licence de 2016, Sanofi est responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits résultant de la collaboration, qui comprend SAR443579/IPH6101 (ciblant CD123) et SAR445514/IPH6401 (ciblant BCMA). Innate est éligible à des paiements d’étapes liés à l’atteinte d’objectifs de développement et de commercialisation pouvant atteindre 400 millions d’euros ainsi qu’à des redevances assises sur les ventes nettes.

Selon les termes de l’accord de collaboration et de licence conclu en décembre 2022, comprenant IPH62 (ciblant B7-H3), IPH67 et une option sur une cible additionnelle, Innate est éligible à des paiements d’étape pouvant atteindre 1,35 milliard d’euros liés à l’atteinte d’objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique qui développe des traitements d’immunothérapies contre le cancer. Son approche innovante vise à tirer avantage du système immunitaire inné par le biais d'anticorps thérapeutiques et de sa plateforme propriétaire ANKET® (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics).

Le portefeuille d'Innate comprend notamment le programme propriétaire lacutamab, développé dans des formes avancées de lymphomes T cutanés T et de lymphomes T périphériques, monalizumab développé avec AstraZeneca dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK issus de sa plateforme ANKET® et pouvant cibler différents types de cancers.

Afin d'accélérer l'innovation, la recherche et le développement de traitements au bénéfice des patients, Innate Pharma est un partenaire de confiance pour des sociétés biopharmaceutiques leaders telles que Sanofi et AstraZeneca, ainsi que pour les institutions de recherche de premier plan.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com et suivez nos actualités sur LinkedIn et X.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur «Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

1 Association européenne d’hématologie

2 Agence américaine du médicament

3 RC : rémission complète ; RCi rémission complète avec récupération hématologique incomplète

