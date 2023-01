Innate Pharma : plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du lundi 16 janvier 2023

Innate Pharma (+11,07% à 3,71 euros)



Innate Pharma est en tête du marché SRD à mi-séance après avoir annoncé la publication de données précliniques encourageantes montrant le contrôle des cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM) par un anticorps trifonctionnel engageant les cellules NK (" Natural Killer " cell engager). Innate développe via sa plateforme propriétaire Anketim un large portefeuille de NK cell engagers qui peuvent adresser différents types de cancer. Innate Pharma affiche une hausse de plus de 17% sur cinq jours, et de plus de 34% sur six mois, mais reste en baisse de lus de 7% sur un an.