Innate Pharma : présentera des données additionnelles d'efficacité pour monalizumab en combinaison avec cetuximab dans les cancers tête et cou au congrès virtuel de l'ESMO immuno-oncologie

Jeudi, Décembre 3, 2020 - 14:30

Les données de l'extension de cohorte de la Phase 2 soutiennent l'essai clinique de Phase 3 en cours

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH - ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que des données additionnelles pour monalizumab seront présentées au congrès virtuel de l'ESMO immuno-oncologie qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2020. Monalizumab est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first-in-class » ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur. Monalizumab est le produit le plus avancé d'Innate sous partenariat.

La présentation comprendra une mise à jour des données de l'étude de Phase 2 évaluant la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique (CETC r/m) et préalablement traités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L)1.



La présentation e-poster (#81P, abstract #235) intitulée « Monalizumab in combination with cetuximab post platinum and anti-PD-(L)1 in patients with recurrent/metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck: Updated results from a phase 2 trial » sera disponible le 9 décembre.

Comme annoncé récemment, AstraZeneca a traité le premier patient dans son essai clinique de Phase 3, INTERLINK-1, évaluant monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un CETC r/m et préalablement traités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L)1.