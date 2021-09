Innate Pharma : reprend son envol

Innate Pharma flambe de 16% à 4,484 euros. La biotech avait cédé 3,4% vendredi dernier au lendemain d'un bond de 27%. Les investisseurs spéculent dans l'attente de présentations orales importantes au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology).



Le 17 septembre, son partenaire AstraZeneca présentera des données récentes de l'essai de phase 2 COAST, portant sur la survie sans progression (PFS) avec durvalumab en combinaison avec de potentiels nouveaux médicaments, monalizumab et oleclumab, un anticorps anti-CD73, dans le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable, de stade III.



Monalizumab, le produit le plus avancé d'Innate sous partenariat, est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement " first-in-class " ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.



De plus, Innate présentera le 18 septembre des données précliniques issues de sa plateforme propriétaire ANKET (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics). ANKET permet de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques.



"Nous sommes ravis des progrès continus dans le développement monalizumab, en particulier dans un essai en combinaison avec durvalumab dans le cancer du poumon non à petites cellules non opérable de stade III, " commente Mondher Mahjoubi, président du directoire d'Innate Pharma. "



Par ailleurs, les données précliniques d'ANKET présentées à l'ESMO, valident l'importance de la science des NK et leur rôle au sein de la nouvelle vague de l'immunothérapie. ANKET est le moteur scientifique permettant de faire progresser notre portefeuille clinique. Nous sommes impatients de voir ces deux présentations orales à l'ESMO", a ajouté le président.



"Si d'autres sociétés ont également annoncé leur participation à des congrès internationaux comme à l'accoutumée en cette période de l'année, aucune n'a suscité autant de réaction", a souligné vendredi dernier Invest Securities.



Pour le broker, cette importante hausse s'explique par le parcours " compliqué " que connait la société depuis plusieurs mois maintenant.



Il rappelle que la biotech avait été l'une des pionnières en France à s'engager dans la recherche de traitements contre la Covid-19, et avait à l'époque été très suivie pour le repositionnement de l'une des molécules de son pipeline. Malheureusement, depuis, la société a connu différents déboires avec l'enchainement de mauvaises nouvelles ou de nouvelles à perception péjorative du point de vue marché.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.