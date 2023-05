Innate Pharma : sélectionné pour une présentation à l'EHA

Innate Pharma annonce que de nouvelles données précliniques pour IPH6501, son anticorps tétra-spécifique ANKET, ont été sélectionnées pour une présentation orale au congrès 2023 de l'European Hematology Association (EHA), qui se tiendra du 8 au 15 juin à Francfort.



Le laboratoire de biotechnologies rappelle que sa plateforme propriétaire ANKET permet de développer une nouvelle génération d'anticorps engageant les cellules NK (NK cell engagers) multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer.



Première molécule tétra-spécifique ANKET et anticorps potentiellement first-in-class développé pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B, IPH6501 progresse vers un essai clinique de phase I en 2023.



