Innelec Multimedia : réalise une belle partie au premier trimestre

Innelec Multimedia, spécialiste du divertissement et de la pop-culture, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 12 %, à 24,6 millions d'euros au titre du premier trimestre de l'exercice 2022-2023. L'activité "Gaming Jeux Vidéos et Consoles" progresse de 4% à l'instar de l'activité "Accessoires" qui affiche une croissance dynamique de ses ventes portées par les produits Hig-Tech, avec une progression globale de 23 %.



Konix, la marque d'accessoires propriétaire d'Innelec devrait continuer à renforcer son leadership dans les prochains mois avec, entre autres, les produits des nouvelles licences (Jujustu Kaisen et Pacman).



Enfin, l'activité Produits dérivés sous licence dans l'univers de l'Entertainment poursuit sa trajectoire de croissance avec une hausse de 28 %.