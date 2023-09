Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits laitiers. Les produits du groupe comprennent du lait (lait frais, laits entiers et écrémés, lait UHT), des boissons lactées, des crèmes glacées, des glaces, du lait en poudre, des yaourts et des fromages.

Secteur Transformation des aliments