De nouvelles provinces chinoises interdisent les cryptomonnaies

La Chine représente plus de la moitié de la production mondiale de bitcoins, mais certains mineurs ont envisagé de s'installer ailleurs après que le Conseil d'État, le cabinet chinois, a promis de réprimer l'extraction et le commerce de bitcoins le mois dernier.

"Nous nous trouvons à un point d'inflexion pour l'industrie minière ici en Asie", a déclaré Lei Tong, directeur général des services financiers chez Babel Finance, un prêteur et gestionnaire d'actifs cryptographiques basé à Hong Kong.

"De nombreux mineurs réévaluent maintenant sérieusement leurs futurs plans opérationnels, car l'environnement réglementaire actuel est défavorable à leur croissance et à la mise à l'échelle de leurs activités."

Le bureau de Qinghai du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, a ordonné mercredi l'interdiction de nouveaux projets de cryptomining dans la province, et a demandé aux projets existants de fermer, selon un avis vu par Reuters et confirmé par des responsables locaux.

Les cryptomineurs qui mettent en place des projets prétendant exploiter des centres de big data et de supercalculateurs seront sanctionnés, et il est interdit aux entreprises de fournir des sites ou des sources d'énergie aux activités minières.

La Commission du développement et de la réforme de la préfecture de Changji Hui, dans le Xinjiang, a également envoyé mercredi un avis, vu par Reuters et confirmé par des responsables, ordonnant un nettoyage du secteur.

Les projets de cryptomining dans le parc national de développement économique et technologique de Zhundong, au Xinjiang, ont reçu l'ordre de fermer.

Le Xinjiang est le plus grand centre d'extraction de bitcoins de Chine, représentant environ un tiers de la puissance de calcul totale. Le Qinghai occupe la neuvième place, selon les données compilées par l'université de Cambridge.

La Chine intensifie ses mesures de répression à l'encontre des crypto-monnaies après que la hausse mondiale des prix du bitcoin a ravivé la spéculation locale.

Outre la décision du Conseil des affaires d'État, trois organismes industriels ont interdit les services financiers et de paiement liés aux crypto-monnaies, l'un des facteurs à l'origine du repli mondial qui a brièvement fait disparaître 1 000 milliards de dollars de la capitalisation du marché des crypto-monnaies.

D'autres gouvernements locaux ont déjà réagi. La Mongolie intérieure, troisième plus grand centre minier de Chine, a publié un projet de règles pour éradiquer le commerce et les autorités du Sichuan, en deuxième position, ont annoncé une enquête sur le secteur.

"La recherche de nouvelles destinations se fait véritablement à l'échelle mondiale, l'Amérique du Nord et l'Europe étant les régions les plus recherchées, suivies par les pays d'Asie centrale et du Moyen-Orient", a déclaré M. Tong de Babel Finance.