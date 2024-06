EQS Newswire / 07.06.2024 / 16:15 CET/CEST



PARIS, FRANCE - Media OutReach Newswire - 7 Juin 2024 - En prélude significatif aux Jeux olympiques de Paris, qui auront lieu dans 50 jours, Yili Group, un leader mondial de l'industrie laitière et l'une des principales entreprises laitières chinoises, a fait une entrée remarquée avec son bus de style chinois, orné de thèmes chinois vibrants et transportant des athlètes chinois. Il s'agit d'un moment charnière dans la diplomatie sportive et culturelle, qui met en évidence la synergie entre l'engagement permanent de Yili en faveur du sport et les valeurs universelles célébrées par les Jeux olympiques.





En tant que partenaire du comité olympique chinois et fournisseur officiel de produits laitiers pour la délégation sportive chinoise aux Jeux olympiques de 2024, l'initiative de Yili à Paris constitue un hommage à l'esprit olympique et un témoignage du soutien apporté aux athlètes chinois. Le voyage du bus à travers Paris ne symbolise pas seulement le dévouement de Yili à l'excellence sportive, mais renforce également la communication interculturelle, illustrant une présence chinoise confiante et sereine sur la scène mondiale.Alors que le monde entier a les yeux tournés vers Paris, la ville est en pleine effervescence. Les autorités françaises attendent la venue d'environ 120 dirigeants du monde entier pour la cérémonie d'ouverture, qui pourrait se dérouler de manière spectaculaire sur l'emblématique fleuve Seine. Les célèbres monuments parisiens, du château de Versailles aux Invalides, se transformeront en lieux de compétition pour les plus grands athlètes du monde, sous le regard d'un public international.Le bus à la chinoise de Yili a fait le tour des principaux sites parisiens, tels que la place de Mars, la place du Louvre-Carrousel, les Invalides, les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. Ces apparitions s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus vaste visant à projeter l'image des « Eastern All-Stars », mêlant des éléments traditionnels chinois à des designs contemporains pour créer une « fête émouvante » de la culture et du sport.Les réactions des spectateurs ont été extrêmement positives, soulignant l'impact de l'approche innovante de Yili. « La Chine soutient activement ses athlètes. La passion de la Chine pour les Jeux olympiques a toujours été évidente, et je pense que le bus Yili est très créatif », a remarqué un touriste. Entre-temps, un Parisien a exprimé son enthousiasme face à la nouveauté apportée par Yili : « Le bus Yili offre une expérience inédite, montrant comment une marque peut faire écho au romantisme des Jeux olympiques de Paris avec un romantisme à la chinoise. J'ai hâte d'en savoir plus sur les marques chinoises comme Yili. »La participation de Yili aux Jeux olympiques de Paris s'inscrit dans le cadre d'un engagement de longue date en faveur de l'épanouissement des talents sportifs et de la promotion de modes de vie sains grâce à des produits laitiers de grande qualité. En soutenant les athlètes dans de multiples dimensions et en co-créant le « rêve olympique », Yili renforce son rôle de leader dans la promotion du développement du sport.Alors que le compte à rebours des Jeux olympiques de Paris se poursuit, le bus à la chinoise de Yili continuera d'être un ambassadeur dynamique de la culture chinoise et de l'esprit olympique, favorisant une compréhension et une appréciation plus profondes entre les cultures.Hashtag: #Yili

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

À propos de Yili Group

Yili Group, coté à la bourse de Shanghai (SSE :60087), est l'une des principales entreprises laitières de Chine, offrant l'assortiment le plus complet de produits laitiers de haute qualité. En s'engageant à fournir une excellence nutritionnelle et des solutions de santé innovantes, Yili est à la pointe de l'industrie laitière. L'entreprise est fière de soutenir l'excellence sportive et professionnelle au niveau mondial, en entretenant des partenariats avec des événements sportifs de classe mondiale et des conférences d'élite. Yili a été le fournisseur officiel de produits laitiers de l'équipe olympique chinoise pendant 19 années consécutives, ce qui en fait la seule entreprise laitière en Chine à répondre aux normes olympiques.





News Source: Yili Group