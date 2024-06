Innergex énergie renouvelable inc. est un producteur indépendant d'énergie renouvelable basé au Canada. La société développe, acquiert, détient et exploite des installations de production d'énergie renouvelable en mettant l'accent sur la production hydroélectrique, éolienne et solaire ainsi que sur les technologies de stockage de l'énergie. La société produit et vend l'électricité générée par ses installations hydroélectriques, éoliennes et solaires à des services publics ou à d'autres contreparties solvables. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : la production d'énergie hydroélectrique, la production d'énergie éolienne et la production d'énergie solaire. Elle gère un portefeuille d'actifs composé de participations dans 85 installations en exploitation d'une puissance installée nette d'environ 3 676 MW (puissance brute de 4 226 MW), dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, neuf parcs solaires et une installation de stockage d'énergie par batterie. Elle détient également des participations dans environ 13 projets en cours de développement et dans plusieurs projets potentiels à différents stades de développement.