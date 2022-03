Innergex Renewable Energy : UQTR and Innergex launch a partnership research chair (in French only)

Pour sa part, le recteur de l'UQTR, Christian Blanchette, a souligné l'importance de la Chaire Innergex sur la production d'hydrogène vert. « Depuis longtemps, notre université assume un leadership certain dans le domaine de la recherche sur l'hydrogène. Avec l'avènement de cette nouvelle chaire, nous accentuerons notre contribution dans le développement de la filière de l'hydrogène vert. C'est un créneau essentiel pour le Québec pour une transition énergétique qui touche à la multitude des secteurs où l'électrification directe n'est pas une alternative. Notre province est déjà bien positionnée parce qu'elle dispose d'une grande quantité d'hydroélectricité, susceptible de servir à l'électrolyse de l'eau. Les avancées technologiques engendrées par la Chaire viendront renforcer ce positionnement. Merci aux partenaires de la Chaire pour leur appui et félicitations au professeur Pollet, qui dirigera cette nouvelle unité de recherche avec tout le dynamisme et l'expertise que nous lui connaissons. Nul doute que notre planète ne se portera que mieux, grâce aux réalisations de cet éminent chercheur et son équipe », a-t-il mentionné.

Un chercheur d'avant-garde, de renommée internationale

Le professeur Bruno G. Polletest titulaire d'un doctorat en chimie obtenu à la Coventry University (Angleterre). Il cumule plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la recherche sur l'hydrogène. Il est reconnu internationalement pour ses travaux novateurssur les piles à hydrogène et la production d'hydrogène.

Son parcours de chercheur l'a mené du Royaume-Uni jusqu'en Norvège, en passant par le Japon et l'Afrique du Sud. Il a acquis une solide expérience dans le domaine de l'intégration de systèmes énergétiques pour les piles à hydrogène et les électrolyseurs d'eau dédiés au transport et à des applications stationnaires. Il a aussi géré divers programmes et projets avec des industriels européens, américains, canadiens, africains et asiatiques.

Auteur de nombreuses publications scientifiques, le professeur Pollet est membre de plusieurs organisations internationales liées notamment à l'hydrogène et la chimie. Ainsi, en 2020, il a été nommé président de la Division hydrogène vert de l'Association internationale pour l'énergie hydrogène (IAHE). Il possède également une vaste expérience en enseignement et en encadrement d'étudiants.

Au cours des dernières années, Bruno G. Pollet a œuvré comme professeur titulaire en énergies renouvelables à la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), où il dirigeait la NTNU Team Hydrogen. Depuis 2020, il était également professeur associé à l'Institut de recherche sur l'hydrogène(IRH) de l'Université du Québec à Trois-Rivières. À l'été 2021, il a obtenu le statut de professeur en chimie au Département de chimie, biochimie et physique de l'UQTR.

En plus de travailler au sein de l'IRH à titre de directeur adjoint du développement scientifique et des partenariats, le professeur Pollet sera également impliqué dans la nouvelle unité mixte de recherche de l'UQTR et de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), dédiée au développement de matériaux et de technologies avancés au service d'une économie décarbonée. Bruno G. Pollet est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur la production d'hydrogène vert, financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada, et dirige le Laboratoire hydrogène vert de l'UQTR.

