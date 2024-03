InnoCare Pharma a annoncé que le premier patient en Chine a été traité dans le cadre de l'étude clinique de phase 1b portant sur la combinaison de l'ICP-189, le nouvel inhibiteur allostérique du SHP2 (protéine tyrosine phosphatase contenant le domaine de l'homologie Src 2) d'InnoCare, avec le furmonertinib d'ArriVent, un inhibiteur sélectif de mutation de l'EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) hautement pénétrant dans le cerveau et largement actif, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique. Le CPNPC est le sous-type prédominant du cancer du poumon, représentant environ 85 % de tous les cas. En juillet 2023, InnoCare et ArriVent BioPharma Inc. ont annoncé une collaboration de développement clinique, accélérant l'essai clinique de l'ICP-189 en combinaison avec le furmonertinib chez les patients atteints de CPNPC avancé ou métastatique en Chine.

Le furmonertinib est avancé par ArriVent dans des études globales chez des patients atteints de CPNPC avancé ou métastatique avec des mutations de l'EGFR, y compris des mutations d'insertion de l'exon 20. Il est approuvé en Chine comme traitement de première ligne pour les adultes atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique avec des mutations de substitution de l'exon 19 (19DEL) ou de l'exon 21 (L858R) de l'EGFR, où il est développé pour d'autres indications avec Allist Pharmaceuticals qui a découvert le furmonertinib. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé au furmonertinib la désignation de Breakthrough Therapy pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) non traité, localement avancé ou métastatique, présentant des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR.

Le furmonertinib est également en cours d'évaluation pour le traitement des patients atteints de CPNPC présentant des mutations de compression de l'hélice P-loop alpha-c (PACC) de l'EGFR. L'ICP-189 est un inhibiteur allostérique oral puissant et sélectif de la SHP2, développé par InnoCare pour le traitement des tumeurs solides en monothérapie et/ou en combinaison avec d'autres agents antitumoraux. Une efficacité préliminaire a été observée en monothérapie avec l'ICP-189.

Dans l'étude d'escalade de dose, la posologie a été augmentée jusqu'à 120 mg sans DLT observé et un profil de sécurité et de pharmacocinétique favorable a été démontré.