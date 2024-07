InnoCare Pharma Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la commercialisation de produits biopharmaceutiques. La société se concentre sur des domaines où les besoins cliniques sont importants et non satisfaits, tels que l'oncologie et les maladies auto-immunes. Le principal portefeuille de produits de la société comprend l'orelabrutinib, le tafasitamab, l'ICP-490, l'ICP-B02, l'ICP-248, l'ICP-B05, l'ICP-332, l'ICP-488, l'ICP-192, l'ICP-723, l'ICP-033, l'ICP-189 et d'autres encore. Ses produits sont principalement utilisés pour traiter les tumeurs hématologiques, les tumeurs solides et les maladies auto-immunes. La société développe également des produits pour le traitement des maladies auto-immunes causées par une fonction anormale des cellules B ou T. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.