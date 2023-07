InnoCare Pharma Limited est une société holding d'investissement principalement active dans le secteur biomédical. La société découvre, développe et commercialise des médicaments potentiellement meilleurs et premiers de leur catégorie pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. La société construit une plate-forme biopharmaceutique entièrement intégrée dotée de solides capacités internes de recherche et de développement, notamment l'identification et la vérification des cibles des médicaments, l'évaluation préclinique, la conception et l'exécution des essais cliniques, la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments et leur commercialisation.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale