InnoLux Corporation se consacre principalement à la fabrication et à la vente de panneaux TFT-LCD (thin film transistor-liquid crystal display) et de modules tactiles. La société fournit des panneaux TFT-LCD et des modules tactiles de tailles variables, qui sont utilisés dans la fabrication de téléviseurs LCD, de moniteurs de bureau, d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles et de lecteurs audio/vidéo portables, entre autres. Les produits de la société sont également utilisés dans des produits médicaux, industriels, éducatifs, aériens et autres. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment en Asie, en Amérique et en Europe.

Secteur Equipements et pièces électroniques