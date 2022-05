Innolux: Innolux présentera Metaverse Black Tech à la SID Display Week 2022

Innolux / Mot-clé(s) : Autres

Innolux présentera Metaverse Black Tech à la SID Display Week 2022 MIAOLI, TAIWAN - Media OutReach - 10 mai 2022 ? Innolux Corp. mettra en avant le thème « Driving the Next » lors de la Display Week 2022 de la Society for Information Display, un rendez-vous très suivi de l?industrie mondiale de l?affichage qui se tiendra à San Jose, en Californie, du 10 au 12 mai. Innolux 2016 ppi RV LCD Soucieux de préparer l?avenir et d?inspirer des possibilités infinies, Innolux a utilisé le concept du Metaverse pour produire de nouvelles technologies visionnaires de réalité mixte et des produits innovants tels que les écrans RV à immersion tridimensionnelle, l?écran médical Volume N3D, l?écran Naked-eye N3D pour multi-utilisateurs, l?écran Inno-Gallery et l?écran Kirameki qui fusionne la technologie et les arts. En outre, Innolux présentera également des écrans pour véhicules intelligents, tels que le mini-rétroviseur LED actif, l?écran automobile HDR, l?écran automobile à bouton rotatif, l?écran automobile 12,3" go black et à très faible réflexion, et l?écran Smart Privacy qui promet de devenir un favori pour la protection de la confidentialité numérique. Cette gamme complète de technologies d?avant-garde et de produits innovants témoigne de l?engagement d?Innolux à établir une présence précoce dans le métavers et à contribuer à la création d?un écosystème plus complet d?écrans intelligents. Une expérience RV immersive, une passerelle vers le métavers Innolux a mis au point des écrans RV qui sont confortables à porter et offrent une expérience visuelle réaliste. Les visiteurs sont invités à essayer une gamme complète d?écrans RV haut de gamme. Vous pouvez dès à présent regarder le contenu RV préparé spécialement pour eux en vous rendant sur https://youtu.be/mdyQCYJJUlM. Une fusion de la technologie et des arts dans le métavers L?Inno-Gallery d?Innolux, qui fait ses débuts, illustre comment la technologie et les arts peuvent coexister et se compléter. Une vidéo réalisée spécifiquement pour l?Inno-Gallery et Kirameki Display est accessible à l?adresse suivante https://youtu.be/wfUYvgLRBAE. Engagement à développer une technologie d?affichage RV tournée vers l?avenir Le 13 mai, le Dr Yung-hsun Wu, directeur du développement des produits LCD d?Innolux, prononcera un discours intitulé « High Resolution Light Field RV LCD ». De plus amples informations sont disponibles à l?adresse suivante https://www.displayweek.org/2022/Program/Symposium. 2022 SID Display Week Date : 10-12/5/2022 Lieu : San Jose McEnery Convention Center N° de stand : 1335 Soyez les bienvenus à nous joindre Invitation Innolux SID : https://youtu.be/aU2Yoh_O074 #Innolux Contact : Anita Chien anita.chien@innolux.com

