InnovAge Holding Corp. est une plate-forme de prestation de soins de santé. La société fournit ses soins centrés sur le patient par le biais de la plate-forme InnovAge. La plate-forme InnovAge est axée sur les personnes âgées fragiles et à double admissibilité, et elle dessert les participants principalement par le biais du Program of All-inclusive Care for the Elderly (PACE). La plateforme InnovAge fournit des soins de santé complets et coordonnés pour permettre aux personnes âgées fragiles et admissibles aux soins à domicile de vivre de façon autonome dans leur foyer et leur communauté. La plate-forme InnovAge se compose d'équipes de soins interdisciplinaires et d'un modèle de prestation de soins de proximité. Les filiales de la société comprennent TCO Intermediate Holdings, Inc, Total Community Options, Inc, InnovAge Investment Holdings, LLC, TCO Eastern Holdings, LLC, InnovAge Pennsylvania LIFE, LLC, InnovAge Virginia PACE Roanoke Valley, LLC, InnovAge Virginia PACE II, LLC, InnovAge Virginia PACE Charlottesville, LLC, Total Longterm Care Solutions, LLC, Total Longterm Care, Inc. et InnovAge Greater Colorado PACE-Loveland, LLC.

Secteur Installations et services en soins de santé