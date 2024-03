INNOVATE Corp. est une société holding diversifiée qui possède un portefeuille de filiales dans divers secteurs d'activité. Son secteur Infrastructures comprend DBM Global Inc. et ses filiales en propriété exclusive. DBMG est un fournisseur entièrement intégré de construction industrielle, d'acier de construction et d'entretien d'installations qui fournit des services de fabrication et de montage d'acier de construction et de tôles fortes, fabrique des fermes et des poutres et se spécialise dans la fabrication et le montage de tuyaux d'eau de grand diamètre et de réservoirs de stockage d'eau, ainsi que dans la modélisation tridimensionnelle (3D) de l'information sur les bâtiments (BIM) et l'élaboration de détails. Le segment Sciences de la vie comprend Pansend Life Sciences, LLC (Pansend), qui se concentre sur le soutien au développement de produits dans les domaines de la santé et de la biotechnologie. Le segment Spectre est composé de HC2 Broadcasting Holdings Inc. (Broadcasting) et de ses filiales. Broadcasting acquiert et exploite des stations de radiodiffusion hertzienne à travers les États-Unis.

Secteur Construction et ingénierie