(Alliance News) - Innovatec SPa a annoncé mercredi qu'elle avait lancé le projet "PV Lighthouse" par l'intermédiaire de sa filiale Haiki Mines Srl et de ses partenaires Veritas Spa et 9-Tech Srl.

Le projet "PV Lighthouse" prévoit la construction à Porto Marghera - à Venise - d'une usine de pointe capable de traiter 3 000 tonnes par an de panneaux photovoltaïques en fin de vie, en récupérant environ 2 500 tonnes de matériaux précieux : environ 350 tonnes d'aluminium, 2 000 tonnes de verre, 24 tonnes de bandes de cuivre et 84 tonnes de cellules photovoltaïques et de silicium.

"L'usine, qui devrait être opérationnelle dans les 14 mois suivant l'achèvement de la procédure d'autorisation actuelle, permettra non seulement de réduire l'impact environnemental de l'élimination des panneaux photovoltaïques, mais aussi d'ouvrir la voie à de futurs développements dans le secteur du recyclage des matériaux photovoltaïques", a expliqué Innovatec.

"La technologie de pointe et l'efficacité énergétique seront au cœur de la réussite de ce projet, démontrant que la durabilité et l'innovation peuvent coexister pour façonner un avenir plus vert et plus responsable.

"PV Lighthouse" apportera une contribution tangible aux objectifs du PNR et à l'évolution de l'économie circulaire dans le secteur photovoltaïque, et souligne l'engagement continu du groupe Innovatec à explorer et à utiliser de nouvelles technologies pour atteindre l'objectif ambitieux de récupérer autant de matières premières que possible à partir de produits en fin de vie, garantissant une avancée importante dans la mise en œuvre des principes de l'économie circulaire, avec des avantages environnementaux et économiques pour le pays."

L'action d'Innovatec est en hausse de 0,6 %, à 1,29 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

