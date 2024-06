Innovatec SpA est une société holding basée en Italie, active dans le secteur des services publics et axée sur les clients professionnels. Elle opère, par l'intermédiaire de ses filiales, dans des secteurs d'activité : Énergie, eau, développement durable et déchets. Energy fournit des solutions sur mesure dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique d'une entreprise, y compris le conseil, la conception, l'installation et la maintenance de centrales électriques renouvelables. L'eau offre des solutions écologiques pour le traitement des eaux industrielles, comme la filtration, les traitements sanitaires, biologiques et chimiques, entre autres. La durabilité offre des services de conseil, de recherche et de formation liés à la durabilité et à l'économie circulaire. Waste est actif dans la gestion des déchets industriels, couvrant toute la chaîne d'approvisionnement, de la collecte à l'élimination. La société est la société mère du Gruppo Innovatec.

Secteur Services et équipements environnementaux