Innovative Eyewear, Inc. développe et vend des lunettes de vue et des lunettes de soleil de pointe, qui sont conçues pour permettre à ses clients de rester connectés à leur vie numérique, tout en proposant des lunettes de prescription et une protection solaire. La société propose également des lunettes de prescription et une protection solaire. Son produit phare, Lucyd Lyte, permet à son porteur d'écouter de la musique, de prendre et de passer des appels, et d'utiliser des assistants vocaux pour effectuer de nombreuses tâches courantes sur un smartphone en mode mains libres. Tous ses produits sont conçus à Miami, fabriqués en Asie et vendus par l'intermédiaire de deux canaux de distribution : le commerce électronique, principalement via son site web (Lucyd.co) et des places de marché telles qu'Amazon, Bestbuy.com et DicksSportingGoods.com, ainsi qu'un réseau croissant de boutiques de lunettes indépendantes. Son prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) pour les lunettes de soleil sans ordonnance, les lunettes polarisantes et les lunettes bloquant la lumière bleue sur l'ensemble de ses canaux en ligne, ses prix de gros proposant des remises de volume par rapport à ces prix.