INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES, INC. : Piper Sandler n'est plus à l'achat

Innovative Industrial Properties, Inc. est une société de placement immobilier (FPI) à gestion interne. La société se concentre sur l'acquisition, la propriété et la gestion de propriétés industrielles spécialisées louées à des opérateurs autorisés par l'État pour leurs installations de cannabis réglementées et autorisées par l'État. Son activité consiste à fournir des biens immobiliers au secteur réglementé. La société acquiert ses biens immobiliers par le biais de transactions de cession-bail et d'achats par des tiers. La société possède environ 103 biens immobiliers représentant un total d'environ 7,7 millions de mètres carrés louables (dont environ 2,5 millions de mètres carrés louables en cours de développement/réaménagement) en Arizona, Californie, Colorado, Floride, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, Dakota du Nord, Ohio, Pennsylvanie, Texas, Virginie et Washington.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial