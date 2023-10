Innovative MedTech, Inc. est un fournisseur de services de santé et de bien-être. La société exploite deux divisions : le portefeuille numérique RX Vitality et l'application de soins de santé. SarahCare, sa filiale à 100 %, est un franchiseur de centres de soins de jour pour adultes qui possède 26 centres (deux centres appartenant à l'entreprise et 24 sites franchisés) situés dans 13 États des États-Unis. SarahCare propose aux personnes âgées des soins et des activités de jour visant à répondre à leurs besoins physiques et médicaux quotidiens, allant des soins infirmiers aux services de salon de coiffure et à la fourniture de repas, en passant par des activités attrayantes leur permettant de continuer à mener une vie active et engagée. Le portefeuille numérique de soins de santé RX Vitality est conçu pour offrir des réductions pharmaceutiques de 20 à 75 % dans 65 000 pharmacies aux États-Unis, y compris Walgreens et CVS. En outre, la société prévoit d'offrir des réductions sur la santé et le bien-être à plus de 500 marchands en ligne, ainsi que des points à gagner dans le cadre de son programme de fidélisation.

Secteur Services à la personne