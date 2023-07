Innovative Solutions and Support Inc (IS&S) est un intégrateur de systèmes qui conçoit, développe, fabrique, vend et entretient des équipements de données aéronautiques, des systèmes d'affichage du moteur, des équipements de secours, des systèmes de guidage de vol primaires, des autotrottoirs et des systèmes d'affichage du poste de pilotage pour des applications de modernisation et des fabricants d'équipements originaux (OEM). IS&S fournit des systèmes de gestion de vol (FMS) intégrés, des systèmes d'affichage à écran plat (FPDS), des FPDS avec Autothrottle, des équipements de données aérologiques, des unités de secours intégrées (ISU), des ISU avec Autothrottle et des récepteurs GPS (Global Positioning System) avancés qui permettent une navigation à empreinte carbone réduite. La société propose des solutions pour les marchés de l'aviation générale, du transport aérien commercial, du département américain de la défense (DoD)/gouvernemental et des forces armées étrangères. La société fournit aux pilotes des informations pour améliorer à la fois la sécurité et l'efficacité du vol, grâce à sa ligne de produits COCKPIT/IP Cockpit Information Portal (CIP).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense