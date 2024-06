Innovent Biologics, Inc. présente les principaux résultats de la première étude clinique de phase 3 du mazdutide chez des adultes chinois souffrant de surpoids ou d'obésité (GLORY-1) lors des sessions scientifiques de l'ADA 2024. Le mazdutide (code R&D Innovent : IBI362) est un double agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1R) et du récepteur du glucagon (GCGR). En activant le GLP-1R, il réduit l'appétit et retarde la vidange gastrique, ce qui permet de perdre du poids.

Parallèlement, en activant le GCGR, il augmente la dépense énergétique, améliore l'oxydation des acides gras et la lipolyse, et réduit la graisse hépatique. Les résultats de l'étude GLORY-1 ont démontré que le mazdutide induisait non seulement une perte de poids importante chez les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids, mais qu'il réduisait également la teneur en graisse du foie et de nombreux facteurs de risque cardiométaboliques. Sa première demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) pour la gestion du poids chronique est en cours d'examen par le CDE de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA).

Une fois approuvé, le mazdutide devrait constituer un médicament sûr et pratique pour les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids, afin de réduire efficacement le poids corporel tout en apportant des bénéfices cardiovasculaires et métaboliques. Les résultats complets et l'analyse de GLORY-1 seront publiés dans des revues universitaires à comité de lecture. À l'heure actuelle, plus de 1 500 sujets ont reçu des doses de mazdutide dans le cadre de 17 essais cliniques, ce qui constitue une preuve clinique solide pour la gestion du poids et le traitement du diabète en Chine.

GLORY-1 (NCT05607680) est un essai clinique de phase 3 multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du mazdutide chez des adultes chinois souffrant de surpoids ou d'obésité. Au total, 610 participants ont été randomisés pour recevoir 4 mg ou 6 mg de mazdutide ou un placebo pendant la période de traitement en double aveugle de 48 semaines. À la semaine 32 et à la semaine 48, l'efficacité du mazdutide 4 mg et 6 mg sur la perte de poids était supérieure à celle du placebo en ce qui concerne le pourcentage moyen de variation du poids corporel par rapport à la valeur initiale et le pourcentage de participants ayant obtenu une réduction du poids corporel de =5 %, =10 % et =15 % (P < 0,001).

À la semaine 48, la différence de traitement entre le mazdutide 6 mg et le placebo pour le pourcentage moyen de changement de poids était de -14,31 % pour l'estimation de la politique de traitement et de -14,37 % pour l'estimation de l'efficacité. Pour l'estimation de l'efficacité (P < 0,001 pour les comparaisons), à la semaine 48, la variation du tour de taille entre le début de l'étude et la semaine 48 était de -9,48 cm avec le mazdutide 4 mg, de -10,96 cm avec le mazdutide 6 mg et de -1.48 cm avec le placebo ; à la semaine 48, le groupe de mazdutide regroupé (4 mg et 6 mg) a réduit de façon significative plusieurs indicateurs de facteurs de risque cardiométaboliques par rapport au placebo, y compris la tension artérielle systolique (-9,21 mmHg contre -2,46 mmHg), les triglycérides (-0,68 mmol/L contre -0,16 mmol/L), le taux de cholestérol (-0,5 mmol/L) et le taux de cholestérol (-0,5 mmol/L).

-0,16 mmol/L), le cholestérol total (-0,32 mmol/L vs. 0,13 mmol/L), le cholestérol à lipoprotéines de basse densité (-0,22 mmol/L vs. 0,09 mmol/L), l'acide urique sérique (-44,79 µmol/L vs.

5,96 µmol/L) et l'ALT (-14,50 U/L vs -4,50 U/L) ; le mazdutide a montré des réductions marquées de la teneur en graisse du foie : Comme l'a montré une analyse exploratoire de GLORY-1(1857-LB), chez les participants présentant une IRM-PDFF de base = 10 %, la teneur en graisse du foie a été réduite de 80,2 % en moyenne dans le groupe mazdutide 6 mg, contre 5,3 % dans le groupe placebo. Le profil global de tolérance et de sécurité du mazdutide a été favorable et aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé : Le mazdutide a été bien toléré. 1,5 %, 0,5 % et 1,0 % des participants du groupe mazdutide 4 mg, du groupe mazdutide 6 mg et du groupe placebo ont interrompu prématurément l'étude en raison d'EI.

Le profil de sécurité était conforme à celui observé dans les études précédentes sur le mazdutide, aucun nouveau signal de sécurité n'ayant été observé. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient d'ordre gastro-intestinal (nausées, diarrhées et vomissements), le plus souvent d'intensité légère ou modérée et survenant au cours de l'augmentation de la dose. L'incidence des effets indésirables graves était faible et comparable à celle du placebo.

Les variations moyennes de la fréquence cardiaque par rapport aux valeurs initiales n'ont pas dépassé 5 battements/min pendant la période de traitement de 48 semaines pour les groupes mazdutide 4 mg et 6 mg. La variation moyenne de la fréquence cardiaque entre les valeurs initiales et la semaine 48 a été de 1,6 battements/min dans les groupes mazdutide 4 mg et 6 mg. Aucun signal d'augmentation du risque cardiovasculaire n'a été observé au cours du traitement.