Innovent Biologics, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec WeComput pour faire progresser conjointement la construction et l'amélioration de la plateforme d'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments d'Innovent Biologics. Grâce à cette collaboration, les deux parties combineront leurs forces et leurs technologies respectives afin d'accélérer le processus de découverte et de développement de médicaments à l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle. En tant qu'important moteur de R&D d'Innovent, l'Innovent Academy a exploré en profondeur et déployé activement la recherche et le développement de médicaments fondés sur l'IA.

Dans le cadre de cette collaboration, Innovent Academy utilisera WeMol, une plate-forme de conception moléculaire de WeComput, pour construire et améliorer son infrastructure informatique, accélérant ainsi le processus de recherche et de développement de médicaments. Parallèlement, WeMol intégrera BioNeMo de NVIDIA pour augmenter la capacité de calcul des systèmes d'IA d'Innovent et améliorer l'efficacité des calculs. Innovent et WeMol intégreront leurs forces technologiques pour créer un système complet de découverte et de développement de médicaments piloté par l'IA qui soit efficace, convivial, numérisé, intelligent et automatisé.

Cette coopération permettra à Innovent de réduire considérablement les coûts de mise en œuvre et d'expérimentation de l'IA, de raccourcir le cycle de R&D des médicaments, d'améliorer le taux de réussite de la R&D et de proposer aux patients des médicaments et des options thérapeutiques plus innovants.