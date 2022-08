La société chinoise Innovent Biologics obtient un investissement de plus de 300 millions de dollars de Sanofi.

L'investissement entièrement en espèces de l'unité Sanofi Sanofi Foreign Participations B.V. se fera au prix de 42,42 HK$ par action Innovent, ce qui représente une prime d'environ 29% par rapport à la dernière clôture de l'action.

Innovent a déclaré avoir également conclu un accord de licence avec Sanofi Foreign Participations pour la commercialisation des deux médicaments oncologiques.

La société basée à Jiangsu, en Chine, a déclaré que le SAR408701, ou tusamitamab ravtansine, serait utilisé pour traiter les cancers du poumon, de l'estomac et d'autres cancers, tandis que le SAR444245, ou IL-2 non alpha, était en cours d'études de phase 2 pour le cancer de la peau, les tumeurs de la tête et du cou, entre autres.

Sanofi recevra jusqu'à 140 millions d'euros (143,44 millions de dollars) en paiements d'étape et en redevances sur les ventes nettes des deux médicaments en Chine dès l'approbation des demandes de nouveaux médicaments, a déclaré Innovent.

(1 $ = 7,8496 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 0,9760 euros)