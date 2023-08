Innovotech Inc. est une société de biotechnologie basée au Canada. Les principales activités de la société sont la vente de ses produits, la réalisation de recherches contractuelles pour des clients externes et la recherche et le développement pour identifier des produits en vue d'une commercialisation future. Les services de recherche contractuelle de la société comprennent la recherche contractuelle sur les antimicrobiens ; les agents antimicrobiens et anti-biofilms, y compris la concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration minimale d'éradication des biofilms (CMEB) ; les matériaux antimicrobiens et anti-biofilms, y compris TM100, ISO 22196 et USP 51 ; les tests antimicrobiens personnalisés, y compris les tests BEST et les tests sur les dispositifs médicaux implantés ; les tests sur les bactériophages ; et les capacités analytiques. Ses produits sur les biofilms : les kits de test MBEC, les tests de biofilms commandés et les couvercles de test MBEC enduits. Ses recherches sur les biofilms comprennent The Science of Biofilms, Biofilm Publications et SEM Library.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale