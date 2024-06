InnSuites Hospitality Trust (le Trust) est un fonds d'investissement immobilier. Le Trust est engagé dans l'exploitation d'hôtels et les services de gestion hôtelière. Il détient des participations dans deux hôtels, exploite et fournit des services de gestion, et fournit des services de licence de marque pour deux hôtels. Les deux hôtels ont un total de 270 suites hôtelières et fonctionnent comme des hôtels à service modéré qui offrent un studio et une suite de deux pièces à prix avantageux. Ces hôtels proposent des services tels que des piscines, des centres de fitness, des centres d'affaires et des petits-déjeuners gratuits. Ils proposent un petit-déjeuner chaud gratuit ainsi que des équipements tels que des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des cafetières et un accès gratuit à l'Internet à haut débit. Les hôtels proposent également des espaces sociaux complémentaires et des salles de conférence modestes. Les hôtels sont exploités sous le nom de marque fédérale InnSuites ainsi que sous la marque Best Western. Ses filiales comprennent RRF Limited Partnership, Tucson Hospitality Properties, L.L.L.P., et Albuquerque Suite Hospitality LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé