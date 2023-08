Inogen, Inc. est une société de technologie médicale. La société développe, fabrique et commercialise principalement des concentrateurs d'oxygène portables (POC) utilisés pour fournir une oxygénothérapie complémentaire à long terme aux patients souffrant de maladies respiratoires chroniques. Les systèmes Inogen One de la société concentrent l'air autour du patient pour proposer une source unique d'oxygène d'appoint à tout moment et en tout lieu. Ils fonctionnent avec une seule batterie et peuvent être branchés sur une prise de courant à la maison, dans une voiture ou dans un lieu public disposant de prises de courant. Les systèmes Inogen One de la société réduisent la dépendance des patients à l'égard des concentrateurs stationnaires et des livraisons programmées de réservoirs dont l'approvisionnement en oxygène est limité, améliorant ainsi la qualité de vie des patients et favorisant leur mobilité. Inogen Connect, une plateforme de connectivité sans fil pour l'Inogen One G4, l'Inogen One G5 et le Rove 6, qui consiste en une application mobile frontale destinée aux utilisateurs d'oxygénothérapie à long terme et en un portail de base de données dorsale destiné aux prestataires de soins à domicile.