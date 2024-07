Inomin Mines Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'identification, l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. Ses projets comprennent Beaver Magnesium-Nickel-Cobalt, Lynx Nickel, La Gitana Gold-Silver, Pena Blanca Gold-Silver et King's Point Gold-Copper-Zinc Royalty. La propriété Beaver Magnesium-Nickel-Cobalt est située dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, à 15 kilomètres (km) à l'est de la mine Gibraltar et couvre environ 7 528 hectares. La propriété Lynx est située dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, à environ 22 km au sud-est de la mine de cuivre Gibraltar et couvre environ 12 662 hectares. La propriété d'or-argent La Gitana, un projet avancé d'or-argent situé au Mexique. La propriété La Gitana est située dans l'État d'Oaxaca, au Mexique, à environ 100 km à l'est de la ville d'Oaxaca, la capitale de l'État. La propriété Pena Blanca est située dans l'État d'Oaxaca, au Mexique, à environ 15 km du projet d'or-argent La Gitana.