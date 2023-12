Inotiv, Inc. est une société internationale de recherche sous contrat qui fournit des services non cliniques et analytiques de découverte et de développement de médicaments aux industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et qui vend une gamme d'animaux et de régimes alimentaires de qualité recherche à ces mêmes industries ainsi qu'à des clients universitaires et gouvernementaux. Ses produits et services visent à faire passer les nouveaux médicaments et dispositifs médicaux par les phases de découverte et de développement préclinique. Elle opère à travers deux segments : Découverte et évaluation de la sécurité (DSA) et Modèles et services de recherche (RMS). Son segment DSA répond aux besoins de découverte, de développement non clinique et de développement clinique des chercheurs et des cliniciens, principalement pour les candidats médicaments à petites molécules, ainsi que pour les produits biothérapeutiques et les dispositifs biomédicaux. Son segment RMS propose l'accès à une gamme de petits et grands modèles de recherche pour la recherche fondamentale et la découverte et le développement de médicaments, ainsi que des modèles spécialisés pour des maladies et des domaines thérapeutiques spécifiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale