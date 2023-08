Inovalis Real Estate Investment Trust (le REIT) est un fonds de placement immobilier à capital variable basé au Canada. La FPI est constituée dans le but d'acquérir et de détenir des immeubles de bureaux situés principalement en France, en Allemagne et en Espagne, ainsi que dans d'autres pays européens. Les immeubles de la FPI se composent de 14 immeubles de bureaux en France, en Allemagne et en Espagne comprenant environ 1 650 000 pieds carrés de superficie locative brute (SLB). Ses immeubles en France comprennent Sabliere, Baldi, Delizy, Gaia et Metropolitain. Ses propriétés en Allemagne comprennent Trio, Kosching, Neu Isenburg, Stuttgart, Bad Homburg et Duisburg. Son immeuble en Espagne est Delgado. La FPI acquiert (indirectement) des biens immobiliers par l'intermédiaire de CanCorPEurope, fonds d'investissement alternatif (FIA) autorisé et géré par INOVALIS S.A.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial